Ngày 8/8, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) thông tin về bệnh nhân nam 65 tuổi (trú tại Uông Bí - Quảng Ninh) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, da lạnh, tụt huyết áp, suy đa tạng nguyên nhân từ một vết xước nhỏ.

Theo gia đình, 2 ngày trước, bệnh nhân bị vết xước do tôn cứa vào da. Ban đầu, ông nghĩ đây là vết xước nhẹ, sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng sau đó, bàn tay trái sưng to, đau nhức dữ dội. Khi nhập viện, người bệnh được chẩn đoán viêm mô tế bào hoại tử, gây sốc nhiễm khuẩn nguy kịch.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Ngay lập tức, bác sĩ đã tiến hành truyền kháng sinh, lọc máu liên tục, dẫn lưu dịch mủ, hiện tại người bệnh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thanh Tùng - Phụ trách đơn nguyên Hồi sức tích cực Ngoại, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, cho biết, nhiều người thường chủ quan với các vết thương nhỏ ngoài da, đặc biệt là các vết thương do đinh sắt, tôn cứa… Các vi khuẩn nguy hiểm có thể xâm nhập vào cơ thể bạn và tấn công sức khỏe của bạn rất nhanh.

Bác sĩ Tùng khuyến cáo, khi bị thương, người dân cần:

- Rửa sạch bằng xà phòng và nước sạch.

- Sát trùng bằng cồn 70 độ, oxy già hoặc povidone (Betadine).

- Không bôi thuốc lá, thuốc dân gian, không rõ nguồn gốc.

- Băng bằng gạc sạch.

Các trường hợp cần đến các cơ sở y tế ngay như vết thương sưng to, đau nhức, có mủ hoặc mùi hôi; có dấu hiệu toàn thân như sốt, mệt, lạnh run, lơ mơ, tụt huyết áp. Đặc biệt cẩn trọng với người cao tuổi, mắc bệnh tiểu đường, suy giảm miễn dịch, vì nhiễm trùng diễn tiến nặng và rất nhanh.