“HR Asia - Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025" là giải thưởng quốc tế thường niên nhằm vinh danh những doanh nghiệp có môi trường làm việc và chính sách nhân sự nổi bật. Với chủ đề “Sức mạnh đa thế hệ”, giải thưởng tôn vinh những mô hình làm việc hài hòa, gắn kết các thế hệ cùng phát triển. Việc được xướng tên lần thứ tư liên tiếp khẳng định định hướng lấy con người làm trọng tâm và nỗ lực xây dựng môi trường làm việc hiện đại, nhân văn và bền vững của Swarovski Việt Nam.

Đồng thời, giải thưởng “Nơi làm việc bền vững 2025” ghi nhận những bước tiến của Swarovski trong việc tích hợp các yếu tố bền vững vào chiến lược vận hành và giá trị doanh nghiệp.

Tiếp bước di sản Swarovski 130 năm

Được thành lập từ năm 1895 bởi Daniel Swarovski, trải qua 130 năm hình thành và phát triển để lại muôn vàn dấu ấn quan trọng trong lịch sử phát triển nghệ thuật và thời trang của thế giới, ngày nay Swarovski được biết tới là thương hiệu xa xỉ hàng đầu về các sản phẩm pha lê, đá quý, kim cương nhân tạo, trang sức và các phụ kiện thời trang cao cấp.

Trực thuộc tập đoàn Swarovski, Công ty TNHH Sản xuất Swarovski Việt Nam được thành lập năm 2011 với 100% vốn đầu tư nước ngoài, trên quy mô 50.000 m² và là đơn vị sản xuất chủ lực trong lĩnh vực sản xuất trang sức và phụ kiện trang trí pha lê.

Công ty cam kết duy trì hoạt động sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như: Hệ thống quản lý Môi trường (ISO 14001:2015), Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001:2018), Hệ thống quản lý Chất lượng (ISO 9001:2015), Hệ thống quản lý Năng lượng (ISO 50001:2018), đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SMETA từ năm 2019.

Cam kết mạnh mẽ trong việc giảm thiểu tác động môi trường

Kể từ khi được thành lập, phát triển bền vững đã trở thành một phần cốt lõi trong triết lý hoạt động và tiếp tục giữ vai trò nền tảng trong định hướng LUXignite của Swarovski. Trên cơ sở đó, Swarovski triển khai chiến lược với ba trọng tâm chính: Giảm thiểu biến đổi khí hậu, Bảo tồn nguyên và giảm thiểu chất thải, Thúc đẩy công bằng và tôn vinh sự đa dạng cá nhân.

Trong năm 2024, Swarovski ghi nhận những kết quả môi trường đáng chú ý, với tổng lượng khí nhà kính phát thải toàn cầu giảm 46% so với năm 2019 và tăng cường việc sử dụng năng lượng tái tạo, hiện chiếm 34% tổng năng lượng sử dụng, phản ánh nỗ lực tích cực trên toàn bộ hoạt động vận hành và chuỗi giá trị.

Tại Swarovski Việt Nam, các định hướng này được triển khai thông qua những cải tiến trong sản xuất và vận hành, hướng đến sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm chất thải phát sinh và quản lý tài nguyên có trách nhiệm. Tiêu biểu là việc loại bỏ lớp nhựa bọc trong đóng gói sản phẩm, giúp giảm khoảng 12.000 m² nhựa mỗi năm và rút ngắn 20% thời gian đóng gói. Dự án số hóa “Go Green - Go Paperless” cũng góp phần giảm đáng kể lượng giấy sử dụng, nâng cao độ chính xác dữ liệu và hiệu quả vận hành, hướng tới các mục tiêu bền vững đến năm 2030.

Con người - Trung tâm của phát triển bền vững

Với gần 2.000 nhân viên, Swarovski Việt Nam kiên định với chiến lược lấy con người làm trọng tâm. Doanh nghiệp chú trọng phát triển cho nhân viên trên từng chặng đường sự nghiệp, với các chương trình đào tạo ở mọi cấp độ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng mềm và bồi dưỡng nhận thức về an toàn, sức khỏe, phát triển bền vững, tiêu biểu như “Ngày hội An toàn - EHS Day” hàng năm.

Chương trình WeShine HERhealth thông qua việc học tập trao đổi giữa các đồng nghiệp và phối hợp cùng tổ chức xã hội đã góp phần nâng cao kiến thức sức khỏe, sự tự tin và thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt đối với lực lượng lao động nữ.

Swarovski Việt Nam cũng chú trọng thúc đẩy tinh thần đoàn kết và mang đến những trải nghiệm ý nghĩa cho nhân viên bằng các hoạt động xuyên suốt năm. Nổi bật là các chương trình gắn kết tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, chuỗi hoạt động thể thao SMV Games, chương trình thiện nguyện, cùng các sự kiện nội bộ vào các dịp lễ Tết.

Song song đó, công ty đảm bảo chính sách phúc lợi linh hoạt, bao gồm chương trình bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho toàn bộ nhân viên tại các cơ sở y tế uy tín, giúp nhân viên an tâm làm việc và chăm lo cho cuộc sống.

Qua đó, Swarovski Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết xây dựng môi trường làm việc bền vững, nơi con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển.

“Những thành tựu hôm nay đến từ nỗ lực bền bỉ của toàn thể đội ngũ. Swarovski Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi đổi mới, vận hành có trách nhiệm và nuôi dưỡng môi trường làm việc nơi nhân viên luôn được trao quyền để phát triển”, Tse King Kiu, Giám đốc Khối Vận hành chia sẻ.

Bích Đào