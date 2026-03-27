Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại khu vực miền Bắc, đồng thời là lần thứ ba Syngenta triển khai sáng kiến hỗ trợ phụ nữ nông dân tại Việt Nam. Chương trình là dịp để các chị em nông dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và tiếp cận những giải pháp nông nghiệp mới, từ đó nâng cao hiệu quả canh tác và thích ứng tốt hơn với những thay đổi của môi trường sản xuất.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam phát biểu tại chương trình “Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt”.

Chương trình với sự tham gia của hơn 140 phụ nữ nông dân đến từ nhiều tỉnh miền Bắc.

Câu chuyện của nữ “phi công” drone trên ruộng lúa

Những thay đổi trong sản xuất nông nghiệp hiện nay đang dần được thúc đẩy từ chính người nông dân. Một ví dụ điển hình là chị Nguyễn Thị Hưng (48 tuổi), nông dân tại xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ), người đang điều hành nhóm đại điền với gần 100 hộ trồng lúa trên diện tích hơn 100 ha.

Ở vùng ven biển xã Tiền Hải, nơi những cánh đồng lúa chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết và gió mùa, chị Hưng bắt đầu tìm hiểu và thử nghiệm nhiều phương thức sản xuất mới nhằm nâng cao hiệu quả canh tác.

Một trong những giải pháp mà chị áp dụng là Cropwise Grower - nền tảng nông nghiệp số của Syngenta, cho phép nông dân chẩn đoán sâu bệnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI), theo dõi thời tiết và quản lý lịch canh tác ngay trên điện thoại. “Trước đây nhiều loại sâu bệnh rất khó nhận biết. Bây giờ tôi chỉ cần chụp ảnh bằng điện thoại và đưa vào ứng dụng là có thể biết tình trạng cây lúa và cách xử lý phù hợp”, chị Hưng chia sẻ.

Chị cũng đầu tư máy bay không người lái (drone) để phục vụ sản xuất, giúp việc phun thuốc trên diện tích lớn nhanh gấp nhiều lần so với phương pháp thủ công và giảm khoảng 70% công lao động, sử dụng nước và thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả hơn. Chị Hưng còn hướng dẫn và hỗ trợ nhiều hộ nông dân tiếp cận các phương thức canh tác mới, từ việc nhận diện sâu bệnh cho đến cách sử dụng các công cụ công nghệ trong sản xuất.

Chị em nông dân có cơ hội tìm hiểu các giải pháp kỹ thuật và phương thức canh tác mới.

Khi kiến thức và công nghệ đến gần hơn với người nông dân

Trong chương trình, các chuyên gia cũng chia sẻ những phương pháp quản lý dịch hại hiệu quả, cách tối ưu quy trình canh tác cũng như các công cụ hỗ trợ nông nghiệp số giúp người nông dân chủ động hơn trong sản xuất.

Chương trình cũng dành thời gian trao đổi về sức khỏe và chất lượng cuộc sống của phụ nữ nông thôn trong phiên chủ đề “Yêu bản thân đúng cách - Bí quyết chăm sóc toàn diện cho phụ nữ nông thôn hiện đại”. Nhiều chị em cho biết những chia sẻ này rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày, khi phụ nữ nông thôn thường ít có thời gian quan tâm đến sức khỏe và nhu cầu cá nhân của mình.

Thảo luận “Yêu bản thân đúng cách - Bí quyết chăm sóc toàn diện cho phụ nữ nông thôn hiện đại”.

Ngoài ra, các chị còn tham quan Trung tâm nghiên cứu của Syngenta tại Ninh Bình, nơi trưng bày và giới thiệu nhiều mô hình canh tác và hoạt động trải nghiệm gắn với sản xuất nông nghiệp. Thông qua những hoạt động trải nghiệm trực tiếp, chị em có cơ hội quan sát và tìm hiểu cách các giải pháp kỹ thuật và phương thức canh tác mới có thể được áp dụng vào thực tế sản xuất.

Chị em nông dân tham quan Trung tâm nghiên cứu của Syngenta tại Ninh Bình.

Đồng hành cùng phụ nữ làm nông

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam, cho biết phụ nữ đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam. “Ở nhiều cộng đồng nông thôn, phụ nữ chính là những người đầu tiên thử nghiệm những cách làm mới trên ruộng. Khi họ có cơ hội tiếp cận kiến thức và công nghệ, những thay đổi không chỉ diễn ra trên một thửa ruộng mà có thể lan tỏa ra cả cộng đồng”, ông Vũ chia sẻ.

Theo ông, việc hỗ trợ phụ nữ nông dân nâng cao năng lực sản xuất không chỉ giúp cải thiện sinh kế cho các hộ gia đình mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam. Thông qua chương trình “Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt”, Syngenta Việt Nam mong muốn tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ nông dân trong việc nâng cao kiến thức sản xuất, tiếp cận các giải pháp nông nghiệp hiện đại và thúc đẩy một nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững hơn.

(Nguồn: Syngenta Việt Nam)