Bà Đới thu hút sự chú ý nhờ kỹ năng điều khiển máy bay không người lái phục vụ bón phân nông nghiệp và hoạt động bán gạo qua hình thức phát trực tiếp. Ảnh: Xinhua

Bà Đới Thụ Anh (SN 1943) quê ở thành phố Đồng Thành, tỉnh An Huy. Bà từng đảm nhiệm công việc kế toán và được xem là một trong số ít người có học vấn tại địa phương, thông thạo đọc viết và tính toán. Tri thức cơ bản này theo thời gian trở thành nền tảng giúp bà tiếp cận các công nghệ mới ở tuổi xưa nay hiếm, thông tin từ SCMP.

Sau khi lập gia đình và nuôi dạy 5 người con, cuộc sống của bà Đới gắn liền với ruộng đồng. Các con bà sau này rời quê lên thành phố sinh sống, còn bà tiếp tục ở lại làng cùng người con trai cả và cháu nội Vương Thiên Thiên, hiện 40 tuổi. Ba thế hệ trong gia đình cùng nhau quản lý hơn 600 mẫu ruộng (khoảng 40ha), chủ yếu trồng lúa và các loại nông sản truyền thống.

Tuổi cao khiến bà Đới dần rút lui khỏi những công việc nặng nhọc trên đồng. Tuy vậy, bà vẫn duy trì sức khỏe ổn định, tinh thần minh mẫn và đặc biệt là sự tò mò với những điều mới mẻ. Cơ duyên đến với công nghệ máy bay không người lái bắt đầu khi anh Vương mang về nhà một chiếc máy bay không người lái (drone) nông nghiệp cỡ lớn để hỗ trợ bón phân và quản lý đồng ruộng.

“Nhìn khối sắt to đùng đó, tôi thấy lạ nên muốn thử”, bà kể lại. Từ sự tò mò ban đầu, bà đề nghị cháu nội hướng dẫn cách vận hành. Anh Vương trở thành “huấn luyện viên bay” bất đắc dĩ cho bà, kiên nhẫn chỉ dẫn từng thao tác cơ bản, từ lắp pin nặng khoảng 15kg cho đến kiểm soát các nút điều khiển.

Chỉ sau một thời gian ngắn, bà Đới đã có thể tự mình mang drone ra ruộng, mở cánh, nạp phân bón và thực hiện các chuyến bay bón phân với độ chính xác cao. Hình ảnh một cụ bà tóc bạc, tay điều khiển máy bay không người lái giữa cánh đồng nhanh chóng tạo nên sự tương phản thú vị giữa truyền thống và hiện đại.

Qua quá trình trực tiếp thực hành, bà Đới nhanh chóng thành thạo các thao tác và thậm chí có thể tự đảm nhiệm khâu cất cánh, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ bón phân với độ chính xác cao. Ảnh: Tân Xinhua

Việc ứng dụng drone đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho sản xuất nông nghiệp của gia đình. Theo bà Đới, trước đây, một người lao động thủ công chỉ có thể bón phân cho hơn 10 mẫu ruộng trong cả ngày. Nay, với sự hỗ trợ của drone, toàn bộ 600 mẫu có thể hoàn thành chỉ trong 1 ngày. “Vừa nhanh, vừa đỡ tốn sức”, bà nói.

Nhận thấy những khoảnh khắc đời thường ấy có thể thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, anh Vương lập một tài khoản video ngắn mang tên “Lão nông được yêu thương” để ghi lại sinh hoạt hàng ngày của hai bà cháu. Các video ghi cảnh bà Đới điều khiển drone, trò chuyện dí dỏm với cháu nội nhanh chóng lan truyền, giúp tài khoản thu hút hơn 210.000 người theo dõi trên nền tảng Douyin.

Không dừng lại ở đó, hai bà cháu còn mở kênh bán hàng trực tiếp, giới thiệu và tiêu thụ gạo, dầu ăn cùng các sản phẩm nông nghiệp do gia đình tự sản xuất. Điều đáng chú ý là bà Đới có thể tự vận hành các thiết bị phát trực tiếp, từ bật máy, đọc bình luận đến giới thiệu sản phẩm trước ống kính.

Chia sẻ về quá trình dạy bà học công nghệ, anh Vương cho rằng yếu tố quan trọng nhất không phải là trình độ mà là sự kiên nhẫn. “Bà học đọc, học viết rất nhanh. Nhưng quan trọng hơn cả là bà không ngại sai và luôn muốn thử”, anh nói.

Với bà Đới, những thay đổi này không đơn thuần là công việc hay nguồn thu nhập mới, mà còn là cách để bà gắn kết hơn với con cháu. Bà cho biết mình không cảm thấy tuổi tác là rào cản và coi việc học cái mới như một niềm vui.

“Giờ cuộc sống của tôi rất hạnh phúc. Con cháu ở bên cạnh, tôi vẫn được làm nông, thu nhập cũng khá hơn trước. Hơn 80 tuổi mà còn được thấy nhiều điều mới mẻ, thế là đủ”, bà chia sẻ.