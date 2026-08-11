Theo tờ Guardian, tòa án Syria ngày 11/8 đã tuyên án tử hình với vắng mặt đối với cựu Tổng thống Bashar al-Assad và em trai Maher vì các tội ác chống lại loài người và các hành vi tàn bạo trong cuộc nội chiến kéo dài 14 năm.

"Ông Bashar al-Assad và em trai Maher, người chỉ huy Sư đoàn 4 và được xem là quan chức an ninh quyền lực nhất của chế độ cũ, bị cáo buộc đứng sau chiến dịch trấn áp biểu tình khốc liệt kể từ năm 2011", tòa án Syria cho biết.

Cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: TASS

Ngoài hai anh em ông Assad, tòa án cũng tuyên án tử hình với Atef Najib, cựu lãnh đạo cơ quan an ninh chính trị tại Daraa.

Chính quyền của ông Assad bị lực lượng dân quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lật đổ vào tháng 12/2024, khiến hai anh em ông này phải tới tị nạn tại Nga. Cuộc nổi dậy đã chấm dứt nhiều thập kỷ cai trị của gia đình ông tại Syria, cũng như cuộc chiến tàn khốc khiến nửa triệu người ở quốc gia này thiệt mạng.

Truyền thông địa phương tiết lộ rằng tòa án Syria sẽ sử dụng các cơ chế pháp lý quốc tế để tìm cách truy tố hai anh em ông Assad. Nhưng các nỗ lực này rất khó đem lại kết quả, bởi chính phủ Nga trước đây đã từng từ chối yêu cầu dẫn độ ông Assad.

Ông Assad trở thành Tổng thống Syria vào năm 2000, khi mới 34 tuổi, sau khi cha là ông Hafez qua đời. Trong nhiều năm sau đó, chính quyền của ông Assad đã luôn duy trì quan điểm là đồng minh của Iran, đối đầu với Mỹ và Israel.