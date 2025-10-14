Theo hãng tin RT, ông Lavrov khẳng định ông Assad và gia đình đang sống an toàn tại Moscow, và không gặp phải bất kỳ vấn đề gì kể từ khi họ được cấp quy chế tị nạn.

Đầu tháng 10, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh dẫn lời nguồn tin giấu tên cho hay, ông Assad đã xuất viện tại một bệnh viện ở khu vực Moscow sau vụ đầu độc được cho xảy ra vào tháng 9. Tin đồn này sau đó được truyền thông phương Tây và Nga lan truyền.

Cựu Tổng thống Syria Bashar Assad. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh ông Assad "không gặp phải vấn đề gì khi sống tại thủ đô của Nga", và "không có vụ đầu độc nào xảy ra".

Cũng theo ông, Nga đã cấp quy chế tị nạn cho ông Assad và gia đình cựu Tổng thống Syria "hoàn toàn vì lý do nhân đạo". Bởi theo ông, những người này đã phải đối mặt với mối đe dọa gây tổn hại về thể chất sau cuộc chuyển giao quyền lực ở Damascus vào tháng 12/2024.

Ông Assad là đồng minh lâu năm của Nga, nhưng đã bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái sau khi lực lượng do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đứng đầu giành quyền kiểm soát thủ đô Damascus của Syria.

Hiện tại, Nga vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại Căn cứ Không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartus. Song gần đây, Moscow cho biết có kế hoạch phối hợp với chính quyền Syria để chuyển đổi các cơ sở này phục vụ hoạt động nhân đạo.