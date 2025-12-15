Theo tờ Guardian, lời kể của bạn bè và thông tin do các hãng thông tấn Nga và Syria đăng tải đã hé lộ về cuộc sống của gia đình cựu Tổng thống Bashar al-Assad sau khi bị lật đổ.

"Ông Assad đang học tiếng Nga, đồng thời ôn lại chuyên môn nhãn khoa. Đó là đam mê của ông ấy, và rõ ràng ông ấy không làm điều đó vì tiền. Ngay cả trước khi cuộc binh biến ở Syria nổ ra, ông ấy cũng thường xuyên hành nghề nhãn khoa tại Damascus", một người bạn vẫn giữ liên lạc với gia đình Assad cho biết.

Các nguồn tin của truyền thông Nga nói, gia đình của cựu tổng thống Syria đang cư trú tại Rublyovka, một khu dân cư khép kín dành cho giới thượng lưu ở thủ đô Moscow, Nga. Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cũng được cho đang sống tại khu vực này.

Cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: TASS

Dù không thiếu thốn về vật chất nhưng ông Assad được nói "khá cô đơn" khi nhiều đồng minh thân cận ở Syria không còn liên hệ với ông. Bên cạnh đó, chính quyền Nga cũng có một số hạn chế nhất định với cựu tổng thống Syria.

Tại một cuộc phỏng vấn hồi tháng 11, Đại sứ Nga tại Iraq Elbrus Kutrashev xác nhận cựu Tổng thống Assad bị cấm tham gia các hoạt động công khai.

"Ông Assad có thể sống ở Nga nhưng không thể tham gia các hoạt động chính trị. Ông ấy cũng không được tham gia bất kỳ hoạt động truyền thông nào", ông Kutrashev nhấn mạnh.

"Ông ấy có một cuộc sống lặng lẽ. Ông ấy hầu như không hoặc rất ít liên hệ với thế giới bên ngoài, chỉ giữ liên lạc với một vài người từng làm việc trong dinh tổng thống", một người bạn của gia đình Assad kể.

Trong khi đó, nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cũng xác nhận, ông Assad hầu như không còn liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và giới chính trị Nga.

Khi mới chuyển tới Moscow, gia đình Assad tập trung vào việc chữa bệnh cho cựu Đệ nhất phu nhân Asma, người đã mắc bệnh bạch cầu nhiều năm. Hiện sức khỏe của bà Asma đã hồi phục sau khi được điều trị liệu pháp thử nghiệm dưới sự giám sát của các cơ quan an ninh Nga.