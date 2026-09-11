Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp tại Paris (Pháp).

"Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc T&T Group, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Năng lượng T&T và Ông Arnaud Lenail Chouteau, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc TotalEnergies Gas & Power Activities trao biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Dự án điện khí LNG Long Sơn."

Dự án Nhà máy điện khí LNG Long Sơn tại TP.HCM có tổng vốn đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD, công suất khoảng 1.500 MW. Sau khi hoàn thành, dự kiến đây sẽ là một trong những nhà máy điện khí LNG lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực miền Nam và cả nước trong giai đoạn chuyển đổi năng lượng đến năm 2050.

Theo biên bản ghi nhớ, TotalEnergies Gas & Power Activities và T&T Energy Group bày tỏ mong muốn cùng nhau nghiên cứu tiềm năng thành lập liên danh để phát triển dự án LNG Long Sơn, với mục tiêu xây dựng và vận hành nhà máy điện khí LNG, đồng thời cung cấp khí LNG với giá cạnh tranh cho dự án.

TotalEnergies Gas & Power Activities sẽ là nhà đầu tư và đồng phát triển Dự án LNG Long Sơn, chịu trách nhiệm về các vấn đề như đầu tư nhà máy điện và hạ tầng LNG; cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng với mức giá cạnh tranh; chủ trì thu xếp tài chính cho dự án.

Trong khi đó, T&T Energy Group sẽ là nhà đầu tư và đồng phát triển dự án, chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý liên quan đến dự án tại Việt Nam như phối hợp với các cơ quan chính quyền cấp tỉnh, địa phương và trung ương về việc phát triển, tài trợ, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng cho dự án; thực hiện các thủ tục liên quan tới pháp lý, hành chính...

Biên bản ghi nhớ cũng xác định định hướng hợp tác về nguồn cung LNG. Sau khi liên danh được chính thức lựa chọn là nhà đầu tư cho dự án, hai bên sẽ tham gia đàm phán Thỏa thuận Mua bán LNG để TotalEnergies trở thành nhà cung cấp LNG cho dự án.

TotalEnergies Gas & Power Activities là công ty thuộc TotalEnergies SE - tập đoàn năng lượng tích hợp toàn cầu, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. TotalEnergies hiện là một trong những nhà khai thác LNG lớn trên thế giới, với danh mục toàn cầu đạt 44 triệu tấn/năm vào năm 2025. Tập đoàn có hoạt động trên toàn bộ chuỗi giá trị LNG, từ sản xuất, vận chuyển, tái khí hóa đến kinh doanh và cung cấp LNG.

Tại Việt Nam, TotalEnergies hiện là một trong những nhà cung cấp LNG cho kho Thị Vải, phục vụ nguồn khí cho việc vận hành các nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do PV Power quản lý.

Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng là một dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị. Ảnh: T&T Group

T&T Group là nhà đầu tư và phát triển dự án hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng sạch tại Việt Nam với đơn vị nòng cốt là T&T Energy Group, tổng danh mục các dự án đã và đang đầu tư đạt công suất khoảng 2.900 MW, trong đó gần 1.200 MW đã vận hành thương mại.

Bên cạnh hàng loạt dự án năng lượng tái tạo tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam, T&T Group còn phát triển dự án điện gió Savan 1 tại Lào.

Trong điều kiện địa hình, hạ tầng và tổ chức thi công nhiều khó khăn, giai đoạn 1 của dự án có công suất 300 MW đã hoàn thành trong thời gian kỷ lục 16 tháng, đi vào vận hành từ cuối năm 2025, cung cấp khoảng 0,9 tỷ kWh điện/năm. Ngoài ra, T&T Group còn xây dựng đường dây truyền tải 220 kV từ Lào về Việt Nam, gia tăng hiệu quả vận hành của dự án Savan1, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Nhà máy điện gió Savan 1 tại Lào minh chứng cho năng lực triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn của T&T Group. Ảnh: T&T Group

Đối với lĩnh vực điện khí, T&T Group đang cùng các đối tác Hàn Quốc phát triển dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1 công suất 1.500MW tại tỉnh Quảng Trị. Việc hợp tác với TotalEnergies hứa hẹn tiếp tục làm gia tăng thêm danh mục các dự án điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, LNG và các nguồn năng lượng sạch khác trên cả nước của T&T Group, với mục tiêu đến năm 2035 đạt tổng công suất 25 - 30 GW, tương đương khoảng 10% tổng công suất nguồn của hệ thống điện Việt Nam.

(Nguồn: T&T Group)