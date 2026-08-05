EU đã có kế hoạch chấm dứt nhập khẩu LNG dài hạn từ Nga bắt đầu từ năm tới, sau khi đã cấm mua hàng theo các hợp đồng ngắn hạn mới. Tuy nhiên, gói trừng phạt mới nhất của EU vẫn dành ra một số ngoại lệ, cho phép các công ty châu Âu tiếp tục vận chuyển LNG của Nga đến thị trường các nước thứ 3, sau khi một số nước thành viên phản đối các biện pháp họ tin sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế của chính mình.

Một trạm dẫn khí đốt của Nga. Ảnh: TASS

Theo các tính toán do hãng tin Bloomberg công bố đầu tuần này, trong tháng 7, Bỉ hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu LNG từ Nga do tình trạng gián đoạn tại Trung Đông đã hạn chế các nguồn cung thay thế cho châu Âu.

Bỉ đã nhập khẩu khoảng 400.000 tấn khí đốt Nga hồi tháng trước, trong khi tổng lượng mua LNG giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Bloomberg cho hay Nga vẫn là nhà cung cấp LNG lớn thứ 2 cho châu Âu, chỉ sau Mỹ.

EU đã phải đối mặt với chi phí năng lượng tăng vọt sau khi cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga do sự leo thang của cuộc xung đột tại Ukraine. Khí tự nhiên là mặt hàng liên minh gặp nhiều khó khăn nhất trong việc tìm nguồn thay thế kể từ khi áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Moscow vào năm 2022. Trước đó, Nga cung ứng khoảng 45% lượng khí tự nhiên nhập khẩu của EU.

Tháng trước, tờ Financial Times dẫn dữ liệu từ công ty phân tích dữ liệu Kpler cho biết EU đã nhập khẩu mức kỷ lục 9,89 triệu tấn LNG từ dự án Yamal của Nga trong nửa đầu năm 2026, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Pháp là quốc gia nhập khẩu lớn nhất, theo sau là Bỉ và Tây Ban Nha.

Moscow đã lên án các biện pháp trừng phạt của EU, đặc biệt là những biện pháp nhắm vào lĩnh vực năng lượng, nhấn mạnh chúng đã làm suy yếu khả năng cạnh tranh của khối này.