Giá trị dinh dưỡng của dứa

Dứa giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu, đặc biệt là vitamin C và chất xơ. Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Alex Evink cho biết vitamin C hỗ trợ chức năng miễn dịch, sản xuất collagen và giúp cơ thể hấp thu sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Trong khi đó, chất xơ và nước trong dứa góp phần hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no.

Dứa cũng là một trong số ít loại trái cây chứa bromelain, nhóm enzyme giúp phân giải protein. Chuyên gia Evink cho biết bromelain đã được nghiên cứu về các đặc tính chống viêm, kháng sinh, chống đông máu và chống hình thành huyết khối tiềm năng. Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu sử dụng bromelain cô đặc hoặc chiết xuất thay vì lượng có trong một khẩu phần dứa thông thường.

140g dứa chứa 84 calo, 19,7g carbohydrate, 16g đường, 1,26g chất xơ, 0,64g protein và 0,29g chất béo. Lượng vitamin C đạt 82mg, mangan 1,21mg và kali 192mg.

Ăn dứa thường xuyên đem lại lợi ích cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Ảnh: Ban Mai

Tác động trong ngắn hạn

Ăn dứa mỗi ngày khó tạo ra thay đổi lớn trong cơ thể chỉ sau một thời gian ngắn nhưng có thể bổ sung đều đặn trái cây, chất xơ, vitamin C và nước vào chế độ ăn. Nước và chất xơ trong dứa hỗ trợ việc đi vệ sinh đều đặn, cải thiện tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu hơn.

Tuy nhiên, chuyên gia Evink cảnh báo tính axit của dứa có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng ở người bị trào ngược axit. Những người dễ đói nhanh hoặc cảm thấy tụt năng lượng sau khi ăn trái cây nên kết hợp dứa với nguồn protein như sữa chua Hy Lạp hoặc phô mai tươi để duy trì lượng đường trong máu ổn định.

Tác động trong dài hạn

Theo chuyên gia Evink, vitamin C trong dứa hỗ trợ miễn dịch và sản xuất collagen nhưng ăn nhiều cũng không đảm bảo tạo ra thay đổi rõ rệt về làn da. Quan trọng hơn là chế độ ăn tổng thể phải cung cấp đa dạng chất dinh dưỡng.

Một nghiên cứu trên chuột cho thấy ăn dứa hằng ngày có thể làm giảm chỉ số lipid máu, nguy cơ tim mạch và hoạt động enzyme gan. Tuy nhiên, chuyên gia Evink lưu ý kết quả trên động vật không phải lúc nào cũng áp dụng tương tự ở người. Hiện chưa có nghiên cứu cho thấy cụ thể tác động của việc ăn dứa mỗi ngày trong nhiều tháng, dù có bằng chứng mạnh mẽ rằng ăn trái cây thường xuyên hỗ trợ sức khỏe lâu dài.

Ăn dứa mỗi ngày nhìn chung là lành mạnh nhưng không nên quá mức. Chuyên gia Evink khuyến nghị ưu tiên dứa tươi, đông lạnh hoặc dứa đóng hộp trong nước hay nước ép 100% thay vì loại ngâm siro chứa nhiều đường bổ sung.

Cuối cùng, chuyên gia nhấn mạnh dứa không thể cung cấp tất cả dưỡng chất cơ thể cần. Chuyên gia Evink khuyến nghị duy trì sự đa dạng trong chế độ ăn bởi mỗi loại thực vật mang lại những lợi ích khác nhau và góp phần hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh hơn.