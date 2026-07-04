Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Y Dược Cổ truyền Việt Nam cho biết, bồ công anh là một loại cây thuộc họ Cúc. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, loại cây này từ lâu đã được sử dụng rộng rãi như một liệu pháp tự nhiên giúp kiểm soát đường huyết.

Nhiều nghiên cứu khoa học hiện đại chứng minh các thành phần hoạt tính sinh học có trong bồ công anh có tác dụng chống tiểu đường. Tác dụng dược lý này được hình thành nhờ các thành phần tự nhiên cùng các nhóm chất phenol, flavonoid và axit phenolic.

Bồ công anh có thể kích thích tế bào beta của tuyến tụy giải phóng insulin, từ đó chống lại các tác động tiêu cực của hiện tượng tăng đường huyết.

Cây bồ công anh. Ảnh: N. Huyền

“Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit chlorogenic và chicoric làm tăng hấp thu glucose ở các tế bào cơ do kích thích tiết insulin ở tuyến tụy. Bồ công anh, được dùng dưới dạng chế phẩm thảo dược chiết xuất ethanol 9,7%, có tác dụng chống tăng đường huyết ở chuột tiểu đường không béo phì”, lương y Giang nói.

Không chỉ dừng ở đó, các hoạt chất axit chlorogenic, chicoric và taraxasterol còn có khả năng ức chế enzyme tiêu hóa. Quá trình này ngăn cản việc tiêu hóa các loại carbohydrate phức hợp như tinh bột, từ đó hạn chế đường hấp thụ nhanh vào máu và kiểm soát tốt hiện tượng tăng đường huyết.

Nhiều nghiên cứu thực tế trên chuột bị tiểu đường cũng xác nhận bồ công anh làm giảm nồng độ glucose trong huyết tương, đồng thời cải thiện đáng kể hoạt động tiết insulin của tế bào beta.

Một điểm đặc biệt khác là các thành phần thực vật trong bồ công anh có thể kích thích, tăng cường quá trình tổng hợp sinh học của adenosine monophosphate vòng. Hợp chất này hoạt động giống như một chất truyền tin thứ hai trong tế bào beta nhằm thúc đẩy sự giải phóng insulin.

Vì vậy, các hợp chất tự nhiên từ bồ công anh có khả năng điều chỉnh biểu hiện gen insulin, thúc đẩy tiết insulin từ hạt lưu trữ và ngăn ngừa sự thoái hóa của tế bào beta.