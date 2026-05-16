Tạ Quốc Kỳ Nam sinh năm 1990, tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Anh là nhà thiết kế của hơn 1000 bìa sách, với 1 số tác phẩm nổi tiếng như 1Q84 của Murakami, các sách của Michel Bussi. Anh cũng là người thiết kế lại bìa bộ sách Việt Nam danh tác dựa trên các tranh cũ.

Kỳ Nam vừa ra mắt quyển sách đầu tiên Bám váy mẹ với tư cách tác giả. Tác phẩm là 1 lời tự sự chân thành về hành trình trưởng thành, tìm lại chính mình, chữa lành và học cách sống thật sau những đổ vỡ của tuổi trẻ.

Tác giả mất 3 năm sáng tác, sau đó gửi bản thảo cho Nhà Xuất bản Kim Đồng. Đội ngũ biên tập dành hơn 1 năm chỉnh sửa để tác phẩm được thành hình trọn vẹn.

Bám váy mẹ được viết vào đúng thời điểm tác giả Kỳ Nam đối diện nhiều biến cố cuộc sống: Sức khỏe lao dốc vì bệnh tật, công việc liên tiếp gặp biến cố, những cơn lo âu kéo dài cùng bí mật giấu kín nhiều năm với gia đình... khiến anh mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng.

Anh chọn cách đối diện với chính mình, tìm cách vượt qua vào thời điểm mà mọi thứ gần như "chạm đáy" bằng cách viết sách. Từng có thời điểm anh xem việc mỗi sáng ngồi vào bàn viết là lý do duy nhất để thức dậy.

"Tôi chỉ mong tác phẩm ra đời có thể giúp ích được 1 người thôi là đã hoàn thành tâm nguyện. Nhưng càng viết, tôi mới nhận ra sự thật: Người đầu tiên quyển sách giúp chính là mình. Tôi đã khóc cười rất nhiều, càng viết lại càng hiểu hơn bản thân", tác giả bày tỏ.

Kỳ Nam viết để được trở về với phiên bản đầu tiên, cũng vừa chấp nhận thêm con người mới của mình.

Cuốn sách gồm 3 phần, tương ứng với những biến động quan trọng trong đời sống tinh thần của tác giả. Trước hết là hành trình come-out - thời khắc tác giả thừa nhận xu hướng tính dục với gia đình khi bản thân đang ở đáy của khủng hoảng. Anh nhận được tình thương từ gia đình, với người mẹ đem lại cảm giác an toàn cùng người cha hiện diện lặng lẽ.

Tiếp đó là cuộc chiến với bệnh tật và lo âu. Qua những trải nghiệm với thoát vị đĩa đệm, xe lăn, học ăn, những rối loạn lo âu và cảm giác mắc kẹt trong chính cơ thể mình, tác giả học cách lắng nghe cơ thể và thôi đối xử với bản thân như một cỗ máy phải luôn vận hành tốt.

Sau cùng là sự cố truyền thông và sự tỉnh ngộ. Những vấp ngã trong sự nghiệp buộc tác giả nhìn lại chiếc “mặt nạ” mình từng mang: Mặt nạ của thành công, của hình ảnh chỉn chu, của một người trẻ thành thị luôn phải tỏ ra ổn. Từng bước một, anh học cách tháo bỏ những lớp vỏ ấy để đi đến một đời sống thật hơn, an lành hơn.

Cuốn sách không được viết theo hướng tô hồng hay "cổ tích hóa" mọi thứ. Tạ Quốc Kỳ Nam đối diện với mọi biến cố bằng giọng văn thành thật, đôi lúc trần trụi.

Nhưng từ đó, tác giả mở ra một kết cục tươi sáng: Con người có thể sống tiếp, có thể xin lỗi, có thể tha thứ cho mình, có thể học lại cách yêu cơ thể và đủ can đảm để sống thật.

"Với tôi, đây không phải một bản tuyên ngôn rực rỡ mà là lời thú nhận thành thật của một người đang kiệt sức, đang cần được cứu. Sau cùng tôi học cách tự cứu mình bằng tình thân, lòng can đảm và sự chấp nhận", Tạ Quốc Kỳ Nam kể lại.

