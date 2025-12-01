Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca. Ảnh: Nhạc Vàng

Anh Mạc Quảng Thịnh (sinh năm 1987) báo tin với phóng viên VietNamNet, cha anh - nhạc sĩ Đynh Trầm Ca trút hơi thở cuối cùng vào 9h58' sáng nay 1/12 tại nhà riêng ở Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ), hưởng thọ 82 tuổi.

Ông bị đột quỵ não năm 2021 dẫn tới liệt toàn thân, không nói được, mọi sinh hoạt đều do gia đình con trai út là anh Thịnh chăm sóc 3 năm nay.

Gần đây, sức khỏe Đynh Trầm Ca suy yếu, cộng thêm biến chứng hậu đột quỵ trở nặng nên hôn mê rồi qua đời trong vòng tay vợ, con trai, con gái và các chị ruột.

Trước khi mất, ông và gia đình còn chịu thiệt hại về tài sản do tình hình lũ lụt ở miền Trung vừa qua.

Lúc còn tỉnh táo, Đynh Trầm Ca chỉ dặn dò duy nhất việc tổ chức đám tang đơn giản, tĩnh lặng. Theo di nguyện, gia đình làm đám tang đơn giản, không kèn trống, chỉ mời sư tụng kinh và vài người thân thắp nhang tưởng nhớ ông.

Ngày 4/12 tới, người thân sẽ đưa linh cữu nhạc sĩ gạo cội đến an táng tại nghĩa trang của gia đình.

Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca tên thật là Mạc Phụ, sinh năm 1943 tại tỉnh Quảng Nam (nay là Đà Nẵng). Tốt nghiệp trung học, ông vào Sài Gòn học Đại học Sư phạm, sau đó đi dạy ngữ văn đến năm 1975.

Ông bắt đầu làm thơ từ đầu thập niên 1960, xuất bản tập thơ đầu tay là Mắt đêm - được nhận định là 1 trong 5 tập thơ tiêu biểu năm 1969.

Cũng trong thời gian này, Đynh Trầm Ca học nhạc từ nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Bài Ru con tình cũ ra đời năm 1967 qua tiếng hát của ca sĩ Lệ Thu nhanh chóng nổi tiếng.

Ông sáng tác hàng trăm ca khúc, nổi bật nhất là: Ru con tình cũ, Sông quê, Trai tài gái sắc, Nỗi buồn chim sáo... Ngoài Đynh Trầm Ca, ông còn dùng bút danh Mã Thu Giang.

Là nhà thơ, Đynh Trầm Ca có thế mạnh viết lời, từng kết hợp nhạc sĩ Quốc Dũng và nhiều tác giả khác.

Sau năm 1975, ông về quê nhà Quảng Nam làm nông, rồi tiếp tục rời quê phiêu bạt tại Sóc Trăng, An Giang, Cần Thơ, TPHCM...

Năm 2004, ông lại trở về Quảng Nam định cư, mở quán cà phê Thạch Trúc Viên - nơi các văn nghệ sĩ địa phương hay lui tới.

"Sông quê" - tác phẩm bất hủ của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca