Theo QQ, diễn viên Trần Vũ mất hôm 21/11 tại căn phòng trọ ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Do sống 1 mình, vụ việc nam diễn viên qua đời không ai hay biết, kể cả hàng xóm xung quanh.

Đến ngày 24/11, mẹ của Trần Vũ do không liên lạc được con nhiều ngày đã báo cảnh sát. Thi thể của anh nhanh chóng được tìm thấy sau đó. Phía cảnh sát xác nhận nguyên nhân qua đời do xuất huyết não.

Diễn viên Trần Vũ trên màn ảnh.

Bà Chu - mẹ của Trần Vũ cho biết con trai vốn có tiền sử huyết áp cao. Anh cũng có thói quen thức khuya học thoại, còn ban ngày làm việc lao lực.

Không ít lần nam diễn viên được khuyên nên đi khám sức khỏe nhưng anh từ chối vì tin rằng "còn trẻ nên có thể thích nghi được".

Trần Vũ chỉ mới chuyển từ quê nhà Bành Châu lên Thành Đô trong khoảng 2 năm gần đây để theo đuổi công việc diễn viên. Anh chuyên đóng các vai bồi bàn, khuân vác, người qua đường...

Trước đó, anh làm bảo vệ nhưng cảm thấy không phù hợp nên xin nghỉ. Diễn viên từng biểu diễn tại các sân khấu đám cưới, đám tang để kiếm thêm thu nhập.

Vương Tiểu Xuyên - đồng nghiệp của Trần Vũ cho biết sinh thời, nam diễn viên rất nỗ lực và chưa bao giờ kén chọn vai. Khi hay tin Trần Vũ qua đời, các đoàn phim đã chủ động liên hệ thanh toán cát-sê cho gia đình anh.

Diễn viên quần chúng Dương Dương nói sự ra đi của Trần Vũ khiến anh cảm thương cho hoàn cảnh của mình và nhiều đồng nghiệp.

Tờ Sina cho rằng sự qua đời của Trần Vũ là mất mát đau thương, nhưng đồng thời phản ánh sự tàn nhẫn của ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc hiện nay.

Đằng sau ánh hào quang, rất nhiều người đã phải bán mạng làm việc đến mức kiệt quệ, Trần Vũ là 1 trong những điển hình.

Để giảm đáng kể chi phí, các bộ phim ngắn thường quay hơn 20 tập trong 7 ngày. Việc diễn viên quần chúng làm việc 14-18 tiếng mỗi ngày dần trở thành chuyện bình thường. "Một giấc ngủ ngắn rồi lại làm việc tiếp" là lối sống của họ trên phim trường.

Dù công việc nặng nhọc nhưng thù lao các diễn viên quần chúng nhận lại rất thấp. Trung bình mỗi ngày họ kiếm được 80-100 nhân dân tệ (hơn 300 nghìn đồng).

Ngay cả những người đảm nhận vai phụ, không có lời thoại, cũng chỉ được trả tối đa 300 nhân dân tệ (1 triệu đồng).

Các diễn viên quần chúng đều ký kết với đoàn theo dạng "hợp đồng thời vụ", không có bảo hiểm xã hội hay các quyền lợi cần thiết. Lương của họ được chi trả hàng ngày qua 1 tài khoản trên WeChat và lập tức bị lãng quên ngay khi đoàn phim đóng máy.

Thúy Ngọc

Ảnh: Tư liệu