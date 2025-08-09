Nhan Húc Quân không viết về thành công từ những câu chuyện xa vời. Tác giả chia sẻ chính những cú ngã trong cuộc đời mình. Từ một người phụ nữ từng trải qua biến động cả trong công việc lẫn đời tư, bà đã vươn lên trở thành tác giả được yêu mến và chủ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, được vinh danh trong top 8 nữ doanh nhân xuất sắc TPHCM năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và Hội Nữ doanh nhân TPHCM tổ chức.

"Tôi không viết để dạy mà để chia sẻ, để ai đó đang loay hoay trong đời cũng có thể nhìn thấy chính mình", tác giả tâm sự. Mỗi câu chuyện trong sách đều xuất phát từ những lựa chọn khó khăn, những khoảnh khắc phải quyết định giữa đối diện hay lẩn tránh, giữ mình hay thay đổi.

Cuốn sách được cấu trúc thành hai phần tương ứng với 2 hành trình song song: phát triển kỹ năng nghề nghiệp và nuôi dưỡng nội tâm.

Sách "Phép màu để vượt lên chính mình".

Phần đầu - "Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau" - tập trung vào kỹ năng lãnh đạo thực tế. Thay vì lý thuyết sáo rỗng, Nhan Húc Quân chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đội ngũ, đối thoại với nhân viên và quản trị cảm xúc từ chính công ty mình. Bà định nghĩa lại vai trò lãnh đạo từ góc nhìn nhân văn, nơi con người là trung tâm của mọi quyết định.

Phần hai - "Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân" - dành cho chính bản thân mỗi người. Ở đây, độc giả gặp một người phụ nữ đa vai - người mẹ, doanh nhân, người vợ, người con - từng đau đớn, từng gục ngã nhưng luôn chọn sống tử tế. Những câu chuyện này không chỉ là lời kể mà còn là lời mời sống chậm lại, sống ý thức và có chiều sâu hơn.

Với giọng văn chân thành, gần gũi và không phô trương, cuốn sách để lại dư âm sâu lắng. Thông điệp xuyên suốt tác phẩm là việc không cần trở thành ai khác, chỉ cần sống hết mình, trung thực với cảm xúc và can đảm tiến về phiên bản tốt hơn của chính mình.

"Không ai ngoài chính mình có thể thay đổi tình cảnh của mình" - câu nói này như kim chỉ nam xuyên suốt hành trình tự hoàn thiện mà tác giả chia sẻ.

Đây không chỉ là cuốn sách dành riêng cho những người đang tìm kiếm lối đi trong cuộc sống hay công việc mà còn là món quà tinh thần sâu sắc dành cho phụ nữ, người làm quản lý, người trẻ bước vào đời và bất kỳ ai đang khát khao trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.