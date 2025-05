Chiều 27/5, lễ tổng kết, trao giải trại sáng tác mỹ thuật lần thứ V về đề tài Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã diễn ra tại Hà Nội.

Thay mặt các tác giả giành giải, Nguyễn Hồng Tuấn - hoạ sĩ có tác phẩm Đồng đội giành giải A chia sẻ, khi tham gia trại sáng tác được lắng nghe, tận mắt chứng kiến những câu chuyện đặc biệt của các chiến sĩ Công an nhân dân đang ngày đêm thầm lặng giữ gìn bình yên cho cuộc sống. Với những người làm nghệ thuật, đây không chỉ là một chuyến thực tế sáng tác mà là hành trình nhận thức và biết ơn.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Ban tổ chức Trại sáng tác, trao giải A cho các tác giả.

Chia sẻ với PV VietNamNet, hoạ sĩ Nguyễn Hồng Tuấn cho biết vẽ đề tài chiến sĩ rất khó. Anh luôn đau đáu làm sao để nét cọ thoát ra khỏi "một tác phẩm tuyên truyền". Từ những giao tiếp đời thường, nhiều câu chuyện sâu thẳm của các chiến sĩ được kể tạo cảm xúc mãnh liệt. Anh tâm sự: "Khi chiến sĩ báo cáo về những chiến công, họ rất tự hào. Nhưng khi hỏi về những mất mát, họ bật khóc như một đứa trẻ. Tôi cảm nhận được nhiều nỗi đau, sự hy sinh và cả tình đồng đội của họ".

Chọn vẽ về đồng đội - là những chiến sĩ công an tuổi đôi mươi như một hình ảnh đại diện cho thế hệ trẻ thời đại mới: bản lĩnh, nhân văn và đầy khát vọng cống hiến, Nguyễn Hồng Tuấn có góc nhìn riêng.

Khi vẽ, hoạ sĩ Nguyễn Hồng Tuấn ưu tiên để cảm xúc dẫn lối cho cây cọ chứ không phải thể loại. Anh nhìn thấy trong họ có những nét trẻ trung rất đời thường, yêu nghệ thuật, thích công nghệ, đam mê khám phá… một vẻ đẹp sâu sắc của tuổi trẻ.

Tác phẩm "Đồng đội".

Chia sẻ với PV VietNamNet, hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nói: "Tác phẩm Đồng đội vẽ về một buổi tập ở thao trường của các chiến sĩ. Giờ nghỉ tập, ngoài các chiến sĩ mình trần vui đùa còn có một chiến sĩ gạt những giọt mồ hôi rơi. Đây là khoảnh khắc thể hiện hình ảnh đẹp của chiến sĩ Công an nhân dân. Để có được những chiến công, mang lại bình yên cho Tổ quốc hàng ngày họ phải tập luyện vất vả và sẵn sàng hy sinh.

Đây là món quà ý nghĩa tôn vinh hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân, chào mừng Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Tại lễ tổng kết, trao giải trại sáng tác mỹ thuật lần thứ V về đề tài Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, BTC đã trao giải cho 40 tác phẩm, với 3 giải A, 7 giải B, 10 giải C và 20 giải khuyến khích. Trong đó, 3 tác phẩm đạt giải A gồm: Đồng đội, tranh sơn dầu của Nguyễn Hồng Tuấn, Nắng thao trường, tranh sơn dầu của Nguyễn Minh Dũng, Giúp dân vượt bão, tranh khắc gỗ phá bản của Nguyễn Văn Hòa.