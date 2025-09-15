Chị Hoàng Thu Thủy (Quảng Trị) đặt câu hỏi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của gia đình bố mẹ đẻ tôi thuộc loại sổ hộ gia đình. Tôi đã lấy chồng và tách khẩu cách đây 6 năm. Hiện bố mẹ tôi có nhu cầu bán một phần đất, vậy tôi có phải về ký văn bản đồng ý bán không?

Liên quan vấn đề này, luật sư Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia – Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết, khái niệm "hộ gia đình sử dụng đất" được quy định rõ tại khoản 25 Điều 3 Luật Đất đai 2024.

Cụ thể, "hộ gia đình sử dụng đất" là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

"Nếu sổ đỏ được cấp cho 'hộ ông/bà …' thì quyền sử dụng đất đó là của tất cả các thành viên trong hộ gia đình có tên trong sổ hộ khẩu tại thời điểm được cấp đất. Khi thực hiện chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp… phải có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các thành viên có chung quyền sử dụng đất (gồm cả vợ/chồng của họ nếu có)", luật sư Hải cho biết.

Cũng theo luật sư Hải, trường hợp thành viên tách khẩu sau khi đất đã được cấp sổ thì việc tách khẩu không làm mất quyền lợi đã phát sinh trước đó. Thành viên này vẫn là đồng chủ sử dụng đất, nên vẫn phải ký văn bản đồng ý khi bán. Trường hợp tách khẩu trước thời điểm cấp sổ đỏ và không có tên trong hộ khẩu tại thời điểm cấp đất thì thành viên này không phải là đồng chủ sử dụng, nên không cần ký.