Thị trường ô tô điện mini cũ tại Việt Nam đang bắt đầu xuất hiện thêm nhiều lựa chọn. Trong số này, Wuling Mini EV là cái tên đáng chú ý bởi đây từng là một trong những mẫu ô tô điện có giá thấp nhất thị trường.

Theo khảo sát của PV, trên các sàn mua bán xe cũ hiện có nhiều chiếc Wuling Mini EV được chào bán với giá chỉ trên dưới 150 triệu đồng. Đáng chú ý, phần lớn là những chiếc đời 2023-2024, quãng đường sử dụng không quá cao và thuộc phiên bản LV2, pin cho tầm hoạt động công bố 170 km mỗi lần sạc.

Cụ thể, trên chợ ô tô cũ điện tử Chợ Tốt, một chủ xe tại Gia Lai đang rao bán chiếc Wuling Mini EV LV2 đăng ký tháng 10/2024, xe một chủ mua mới, màu vàng. Theo thông tin người bán, xe có thể di chuyển khoảng 170 km sau mỗi lần sạc. Giá được đưa ra là 139 triệu đồng. Theo quan sát, chiếc xe sở hữu ngoại thất màu vàng còn khá mới.

Chiếc Wuling Mini EV LV2 đăng ký tháng 10/2024 giá 139 triệu đồng.

Một chiếc Wuling Mini EV 2023 khác được chủ xe tại TP.HCM chào bán 146 triệu đồng. Xe màu xám xi măng, đã chạy khoảng 40.000 km. Theo người bán, chiếc xe được sử dụng gia đình và đã được trang bị thêm nhiều phụ kiện như mâm đúc, body kit, đuôi gió, ghế da, màn hình hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, camera hành trình, cảm biến áp suất lốp và camera lùi.

Một chiếc Wuling Mini EV 2023 khác được chủ xe tại TP.HCM chào bán 146 triệu đồng.

Một tin rao khác trên Tinbanxe, chủ xe tại TP.HCM chào bán Wuling Mini EV LV2 đời 2024 với giá 149 triệu đồng. Chiếc xe mới chạy khoảng 15.000 km, được người bán giới thiệu còn nguyên bản, tình trạng đẹp và đi kèm bộ sạc theo xe cùng camera hỗ trợ quan sát khi đỗ.

Wuling Mini EV LV2 sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 20 kW, mô-men xoắn 85 Nm, pin LFP dung lượng 13,4 kWh và có tầm hoạt động công bố 170 km theo chuẩn CLTC. Xe có trọng lượng khoảng 705 kg, tốc độ tối đa 100 km/h và được trang bị một số tính năng cơ bản như ABS, EBD, cảm biến đỗ xe phía sau, giám sát áp suất lốp và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Ưu điểm lớn nhất của chiếc xe này nằm ở kích thước nhỏ gọn và chi phí sử dụng. Với chiều dài chỉ 2.920 mm, Mini EV phù hợp với việc di chuyển trong phố, quay đầu hoặc tìm chỗ đỗ tại những khu vực đông đúc. Đây cũng là mẫu xe hướng tới nhu cầu đi làm, đi chợ, đưa đón con hoặc sử dụng như phương tiện thứ hai trong gia đình.

Chủ xe tại TP.HCM chào bán Wuling Mini EV LV2 đời 2024 với giá 149 triệu đồng.

Xe sử dụng bộ sạc công suất 1,5 kW và có thể sạc tại nhà. Theo thông số của nhà sản xuất, bản pin 170 km cần khoảng 9 giờ để sạc từ 20% lên 100%.

Tuy nhiên, điểm cần quan tâm nhất khi mua Mini EV cũ lại chính là bộ pin. Những chiếc xe đời 2023 hiện đã có khoảng 3 năm sử dụng, trong khi pin là bộ phận có giá trị lớn và chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cách sạc, điều kiện vận hành cũng như thời gian sử dụng.

Đáng chú ý, chính sách hiện hành của Wuling cho biết pin cao áp của Mini EV được bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km đối với xe sử dụng cá nhân. Tuy nhiên, mức suy giảm dung lượng trong giới hạn cho phép không được xem là lỗi bảo hành.

Do đó, người mua xe cũ không nên chỉ dựa vào con số 170 km mà người bán đưa ra. Cần yêu cầu kiểm tra tình trạng pin, lịch sử bảo dưỡng và thử xe thực tế sau khi sạc đầy. Một chiếc xe chạy 40.000 km nhưng được chăm sóc tốt có thể đáng mua hơn xe chạy ít nhưng thường xuyên để pin ở trạng thái không phù hợp hoặc từng gặp sự cố.

Một bất lợi khác là Wuling Mini EV đời cũ hiện không còn được bán mới tại Việt Nam. Tháng 3/2026, TMT Motors xác nhận dừng bán mẫu Mini EV đời cũ và xe đã hết hàng tại đại lý; dòng xe này được định hướng thay thế bằng thế hệ mới.

Việc dừng bán không đồng nghĩa chiếc xe cũ mất hoàn toàn khả năng bảo dưỡng, bởi Wuling vẫn công bố chính sách bảo hành và dịch vụ dành cho các mẫu xe của hãng. Tuy nhiên, người mua vẫn nên xác định rằng đây không còn là một mẫu xe mới đang được hãng tập trung bán trên thị trường.

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