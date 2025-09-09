Nhân dịp kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030-2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2025), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị ra mắt show trải nghiệm đêm Lửa Xô viết. Đây là sản phẩm công nghiệp văn hoá chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ số 4.0 đầu tiên tại Nghệ An và miền Trung để tôn vinh và giúp khán giả hiểu sâu sắc những giá trị lịch sử to lớn của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Chương trình sẽ mở cửa hàng tuần là một điểm đến mới về đêm tại Nghệ An mang đến một trải nghiệm văn hóa sáng tạo, hiện đại, hấp dẫn cho người dân và du khách.

Đối tượng hướng đến là mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, các đoàn thể và khách du lịch. Với thời lượng khoảng 90 phút, tour mang đến cho công chúng hành trình trải nghiệm đa dạng: tham quan bảo tàng, thắp hoa đăng tri ân, tìm hiểu dấu ấn Xô Viết và thưởng thức show nghệ thuật 3D mapping.

Show nghệ thuật 3D mapping về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Ngay từ cổng bảo tàng, du khách làm thủ tục check-in, chụp ảnh cùng đạo cụ gợi nhớ phong trào cách mạng 1930 như liềm, gậy tre, cờ đỏ, khẩu hiệu... Mỗi người được phát một đèn hoa đăng để tri ân tại tượng đài. Hành trình tiếp nối tại đài tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm ở nhà lao Vinh, nơi du khách thắp hoa đăng, nghe thuyết minh tự động. Tại khu vực nhà tưởng niệm liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh, du khách có thể tham gia các hoạt động tương tác như viết truyền đơn 1930, đóng dấu, in ấn thủ công hay giải ô chữ cách mạng…

Điểm nhấn là show nghệ thuật Lửa Xô Viết lúc 20h. Màn trình chiếu mapping sống động đưa khán giả trở về không khí những năm 1930. Lớp ca kịch Dấu chân người khai lửa kết hợp ánh sáng và âm thanh, tái hiện những bước chân tiên phong từ phong trào Cần Vương, Đông Du đến cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Đặc biệt, phần trình chiếu mapping tái hiện phong trào công - nông sục sôi từ Vinh - Bến Thuỷ lan tỏa đến Nam Đàn, Hưng Nguyên, Hà Tĩnh… cùng thơ ca, âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng khắc hoạ khí thế đấu tranh rực lửa, lay động lòng người.

Khép lại là chương Viết tiếp câu chuyện hoà bình - Khát vọng Sông Lam - Việt Nam hùng cường, gửi gắm thông điệp tiếp nối ngọn lửa cha ông để xây dựng đất nước độc lập, thịnh vượng, trường tồn.

Ngoài ra, du khách được tự do tham quan hơn 16.000 hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý trong không gian trưng bày của bảo tàng. Các phòng trưng bày sắp xếp theo dòng chảy lịch sử: bối cảnh, diễn biến, thành quả và ý nghĩa phong trào, giúp khách chiêm ngưỡng hiện vật gốc, xem phim tư liệu, lắng nghe câu chuyện từ quá khứ.

Với sự kết hợp giữa lịch sử và công nghệ hiện đại, tour đêm Lửa Xô Viết không chỉ là một đêm diễn nghệ thuật mà còn là hành trình trở về cội nguồn, để mỗi người dân hiểu rõ hơn truyền thống, thêm tự hào và vững tin vào tương lai phát triển của quê hương Nghệ An.