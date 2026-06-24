Chủ trương này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới y tế cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuyển từ tư duy chữa bệnh là trung tâm sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và chủ động ngay tại cộng đồng dân cư.

Trong hơn hai tháng qua, ngành y tế TPHCM đã triển khai mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư" tại nhiều địa phương. Đến nay, 20 xã, phường trên địa bàn đã thành lập và vận hành các đội chăm sóc sức khỏe, từng bước đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.

Các đội đã đến tận hộ gia đình để rà soát, cập nhật thông tin sức khỏe, khám sàng lọc, tư vấn, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp.

Thời gian tới, người khuyết tật sẽ được khám chữa bệnh tại nhà nếu không có khả năng tự đến cơ sở y tế. Ảnh: Nguyễn Huế

Tuy nhiên, hoạt động khám chữa bệnh tại nhà vẫn gặp khó khăn do thiếu cơ chế thanh toán BHYT phù hợp. Với người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính hoặc không có khả năng tự đến cơ sở y tế, đưa dịch vụ đến tận nơi là giải pháp nhân văn, thiết thực, nhưng để nhân rộng bền vững, cần một hành lang pháp lý đồng bộ cùng cơ chế thanh toán phù hợp thực tiễn.

Theo chỉ đạo của UBND TP, Sở Y tế sẽ phối hợp với Bảo hiểm xã hội xây dựng quy trình chuyên môn, hồ sơ, thủ tục thanh toán BHYT phù hợp thực tiễn; lựa chọn địa bàn thí điểm và đánh giá kết quả sau 6 tháng, 12 tháng thực hiện.

Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí cho các hoạt động ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT, như chi phí vãng gia, hậu cần, vật tư, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác.

UBND các phường, xã, đặc khu sẽ huy động hệ thống chính trị tại cơ sở từ tổ dân phố, khu phố, Hội Người cao tuổi đến các đoàn thể và cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, để bảo đảm mô hình đến được với từng hộ dân.

Việc thí điểm khám chữa bệnh BHYT tại nhà được kỳ vọng giảm áp lực cho các bệnh viện, giảm thời gian và chi phí đi lại của người dân, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống y tế cơ sở chủ động, thực chất và gần dân hơn.

Đây cũng là bước đi phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện đại trên thế giới, trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và nhu cầu quản lý bệnh mạn tính ngày càng gia tăng.