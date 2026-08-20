Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trường Y Harvard phân tích 233.809 vụ tai nạn giao thông chết người tại Mỹ trong giai đoạn 2017-2022.

Nhóm nghiên cứu so sánh số vụ tai nạn vào ngày phát hành album với 10 ngày trước và sau mỗi lần phát hành.

Dữ liệu tai nạn được đối chiếu với bảng xếp hạng nghe nhạc hàng ngày của Spotify. Theo đó, lượng nghe nhạc trực tuyến trên toàn nước Mỹ tăng 43% trong ngày đầu tiên phát hành các album lớn của những nghệ sĩ như Taylor Swift và Drake.

Nghiên cứu tập trung vào 10 album có lượng phát trực tuyến cao nhất trong một ngày. Trong 10 ngày phát hành này, các nhà nghiên cứu ghi nhận khoảng 182 trường hợp tử vong vượt mức thông thường, tương đương 18,2 ca mỗi ngày.

Các tác giả cho rằng một nguyên nhân có thể là tài xế tương tác nhiều hơn với điện thoại để tìm kiếm hoặc điều khiển nhạc.

Khi các hệ thống thông tin - giải trí (infotainment) trên ôtô ngày càng phổ biến, tài xế cũng có thể bị cuốn vào việc nhìn màn hình để kiểm tra tên bài hát, thời lượng hoặc các ca khúc tiếp theo.

Các nhà khoa học của Trường Y Harvard cho rằng số ca tử vong do tai nạn giao thông gia tăng có thể do tài xế tương tác nhiều hơn với điện thoại để tìm kiếm hoặc điều khiển nhạc. Ảnh: Shutterstock

Thời tiết đẹp vẫn không loại bỏ nguy cơ

Thông thường, tai nạn giao thông có xu hướng tăng vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy các vụ tai nạn chết người liên quan đến nghe nhạc trực tuyến lại xảy ra nhiều hơn trong những ngày thời tiết quang đãng.

Lái xe ban đêm và thời tiết xấu không làm tăng đáng kể số vụ tai nạn trong nhóm được nghiên cứu. Đáng chú ý, nhóm tài xế không sử dụng rượu bia ghi nhận thêm 13,9 ca tử vong vào ngày phát hành album, trong khi nhóm tai nạn có liên quan đến rượu bia không có mức tăng tương tự.

Các nhà nghiên cứu cho rằng tài xế có thể chủ quan hơn khi điều kiện lái xe thuận lợi.

Nam giới và tài xế trẻ là những nhóm ghi nhận mức tăng rõ nhất. Riêng nam giới có thêm 13,5 ca tử vong vào ngày phát hành album.

Tài xế đi một mình cũng có nguy cơ gặp tai nạn nghiêm trọng cao hơn, có thể do không có hành khách hỗ trợ điều khiển nhạc hoặc giúp duy trì sự tập trung.

Màn hình ôtô làm tăng nguy cơ xao nhãng

Theo nghiên cứu, các hệ thống thông tin - giải trí hiện đại có thể khiến tài xế dễ mất tập trung hơn. Dù giao diện trên ôtô ngày càng đơn giản và được tích hợp trợ lý giọng nói như Siri hay Gemini, sự thuận tiện này có thể tạo cảm giác an toàn giả và khiến người lái dễ tương tác với màn hình khi xe đang chạy.

Các nhà nghiên cứu ước tính nguy cơ liên quan đến tai nạn chết người có thể gần gấp đôi vào ngày phát hành album.

Tuy nhiên, họ nhấn mạnh chưa thể chứng minh việc sử dụng điện thoại hoặc nghe nhạc trực tuyến trực tiếp gây ra phần lớn các ca tử vong.

Nghiên cứu vẫn có thể bỏ sót những yếu tố khác dù đã tính đến ngày lễ, mùa trong năm và việc di chuyển cuối tuần.

Xu hướng giảm phụ thuộc vào màn hình trong xe cũng đang xuất hiện. Volkswagen và Hyundai đã giảm sử dụng giao diện cảm ứng, trong khi Porsche và Mercedes-Benz đưa trở lại các nút bấm vật lý cho những chức năng như âm lượng và điều hòa.

Khảo sát của JD Power cho thấy 46% trường hợp tài xế bị phân tâm bắt nguồn từ hệ thống thông tin - giải trí hoặc màn hình cảm ứng tích hợp.

Việc quay lại các nút bấm vật lý có thể giúp giảm xao nhãng, nhưng trách nhiệm đảm bảo an toàn khi lái xe cuối cùng vẫn thuộc về mỗi tài xế.

(Theo Engadget)