Ngày 6/12, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu bé trai N.N.K.N (8 tuổi, ngụ TPHCM) trong tình trạng vết thương ở vùng lưng sâu rộng 25x18cm. Theo người nhà, sau khi đi vệ sinh, cháu bé đứng lên bồn cầu để treo đồ thì bồn cầu bất ngờ vỡ. Các mảnh sứ sắc nhọn cắt sâu vào lưng của trẻ, gây chảy máu nhiều.

Gia đình đã đưa bệnh nhi đến trạm y tế gần nhà để sơ cứu cầm máu ban đầu trước khi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Thống Nhất. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thiết lập đường truyền, giảm đau, băng ép vết thương cho trẻ, đồng thời phối hợp hội chẩn liên Khoa Ngoại Thần kinh và Ngoại thận - Tiết niệu. Bệnh nhi được chuyển tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) - nơi tiếp nhận bệnh nhi. Ảnh: BVCC

BS.CKII Nguyễn Thụy Trang, Phụ trách Khoa Cấp cứu, cho biết đây là trường hợp điển hình cảnh báo về tai nạn sinh hoạt ở trẻ em. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ leo trèo trong nhà vệ sinh hoặc đứng lên các vật dụng bằng sứ, kính hay chất liệu dễ vỡ.

"Khi xảy ra tai nạn gây chảy máu nhiều, người nhà cần giữ bình tĩnh, dùng gạc hoặc khăn sạch đè trực tiếp lên vết thương để cầm máu, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất", bác sĩ Trang khuyến cáo.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng an toàn sinh hoạt hằng ngày cho trẻ, giúp hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn đáng tiếc trong gia đình.