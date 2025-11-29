Bà K.T (48 tuổi, trú tại Phú Quốc, An Giang) nhập viện cấp cứu tại một bệnh viện ở Thành phố Cần Thơ trong tình trạng yếu nửa người phải. Trước đó một ngày, khi xuất hiện triệu chứng đột ngột như yếu tay chân, bà T. đã đến khám tại một phòng khám ở địa phương.

Tại đây, bà nghe giới thiệu một sản phẩm được quảng cáo là ngừa đột quỵ, nhưng bao bì hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, không nhãn phụ, không rõ thành phần. Tin tưởng vào lời giới thiệu và trong tâm lý hoảng loạn sợ đột quỵ, bà T. đã mua liệu trình 3 viên với giá 700.000 đồng/viên.

Tuy nhiên, sau khi dùng 2 viên, triệu chứng yếu liệt không giảm mà ngày càng nặng hơn, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.

Viên "thuốc xách tay" bà K.T. đã dùng. Ảnh: Thịnh Nguyễn.

Kết quả MRI cho thấy bà T. bị nhồi máu não mới trên nền tổn thương cũ, kèm nhiều ổ vi xuất huyết rải rác. Bệnh nhân sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc trước đó có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết, khiến bệnh cảnh thêm phức tạp.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, sức cơ tay chân phải của bà T. đã cải thiện lên 4/5, nói chuyện được dù còn ngọng nhẹ. Các bác sĩ nhận định, nếu bệnh nhân tiếp tục tin dùng thuốc hoặc chậm trễ hơn, nguy cơ để lại di chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng là rất cao.

TS.BS Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Hội can thiệp mạch thần kinh Việt Nam - cho rằng, đột quỵ là tình trạng cấp cứu tuyệt đối, cần được xử trí trong “giờ vàng”. Việc tự ý dùng thuốc gia truyền, thuốc ngoại xách tay, không rõ thành phần… không chỉ làm lỡ thời gian điều trị mà còn có thể gây xuất huyết não, phù não hoặc tử vong.

Ông cảnh báo: “Chỉ một quyết định sai lầm trong lúc nguy cấp cũng có thể phải trả giá bằng sức khỏe hoặc tính mạng”.

Bác sĩ Cường lưu ý thực phẩm chức năng không phải thuốc điều trị đột quỵ. Nhiều sản phẩm được quảng cáo quá mức, không có cơ sở khoa học, khiến người bệnh nhầm lẫn và tự điều trị sai cách. Thói quen tin dùng thuốc xách tay, thuốc “gia truyền” trôi nổi còn tiềm ẩn nguy cơ “tiền mất tật mang”, đồng thời che lấp triệu chứng khiến bệnh tiến triển nặng mà không được can thiệp kịp lúc.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như yếu liệt nửa người, méo miệng, nói khó, đau đầu dữ dội, chóng mặt đột ngột…, người dân cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên môn về đột quỵ thay vì tự ý mua và sử dụng các loại sản phẩm truyền miệng.

