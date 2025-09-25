Chiều 25/9, TAND Khu vực 2 (TPHCM) tuyên phạt bị cáo Trịnh Tiến Dũng (35 tuổi, ngụ An Giang) 9 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bị cáo Dũng là tài xế gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ hồi tháng 8/2024.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc chủ xe tải phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Đồng thời, HĐXX cũng giành quyền khởi kiện cho những người liên quan khởi kiện đòi yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng một vụ án dân sự.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 14h43 ngày 8/8/2024, bị cáo Dũng điều khiển xe tải lưu thông trên cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 (cũ) sang TP Thủ Đức (cũ).

Bị cáo Trịnh Tiến Dũng. Ảnh: HĐ

Khi xuống được nửa dốc cầu, Dũng đạp phanh giảm tốc thì phát hiện bị nổ ống hơi của bầu hơi phanh xe khiến xe đổ dốc với tốc độ nhanh, mất kiểm soát. Chiếc xe lao dốc với tốc độ cao, va chạm liên hoàn với 7 ô tô đang di chuyển phía trước cùng chiều, gồm: xe Volvo XC90, Ford Territory, Mercedes-Benz GLC400, Toyota Fortuner, Toyota Innova và 2 đầu kéo container.

Cú tông liên hoàn khiến chị Trương Thị Hiếu (người dọn vệ sinh tại cầu Phú Mỹ) bị một trong các phương tiện va trúng văng vào lề đường, bị thương nhẹ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không xác định được chính xác phương tiện nào gây ra thương tích cho chị Hiếu.

Sau chuỗi va chạm liên tiếp, xe Volvo XC90 và Toyota Fortuner cháy hoàn toàn. Các xe Ford Territory, Mercerdes Benz GLC400, Toyota Innova và hai xe đầu kéo bị hư hỏng nặng.

Kết quả điều tra xác định, Dũng có giấy phép lái xe ô tô hạng C theo quy định, điều khiển xe tải chở hàng hóa là con nhám (thức ăn cho tôm hùm) từ Kiên Giang ra Khánh Hòa để giao cho khách.

Xe do Dũng điều khiển đã chở hơn 22,1 tấn hàng hóa, vượt 7,7 tấn so với tổng trọng lượng tối đa cho phép của xe là 14,4 tấn. Trong đó, xe chở vượt tổng trọng lượng cho phép của cầu, đường là 31,7%; vượt tải trọng trục cho phép của cầu, đường là 52,6%; vượt khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông là 52,8%.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Xét thấy, hành vi của bị cáo gây thiệt hại về tài sản rất lớn cho người khác, cần có hình phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra truy tố và tại tòa bị cáo Dũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án như trên.