Vào khoảng 7h sáng nay (16/12), tại khu vực gần ngã tư phường Bỉm Sơn, trên tuyến Quốc lộ 1A theo hướng Thanh Hóa – Hà Nội, đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 6 ô tô.

Tại hiện trường, các phương tiện đều bị hư hỏng, trong đó có một xe ô tô con bị biến dạng nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: CTV

Ô tô con bị bẹp dúm. Ảnh: CTV

Theo người chứng kiến, vào thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang biển kiểm soát 36A-320.xx bất ngờ bị xe đầu kéo tông từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến xe con mất lái, lao vào các phương tiện khác, gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Cũng theo người dân địa phương, trên ô tô con có 2 người và rất may không ai bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc cục bộ, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.