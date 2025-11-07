XEM CLIP: (nguồn: Hoàng Minh Tiệp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 7/11, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khiến nhiều ô tô bị hư hỏng.

Nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, họ đang điều khiển ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, hướng về Hà Nội. Khi đến khu vực gần cầu Hòa Bình (xã Trung Giã, Hà Nội), họ phát hiện có ít nhất 7 ô tô va chạm liên hoàn.

Tại hiện trường, hai xe tải thùng kín lao lên dải phân cách, hai ô tô con bị đâm vào hộ lan ven đường. Ngoài ra, một xe khách, xe tải và ô tô con khác bị hư hỏng nặng.

Nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: N.V.A

Trao đổi với PV, đại diện Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường để giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Cũng do vụ va chạm liên hoàn, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đang bị ùn tắc cục bộ, kéo dài khoảng 2km theo hướng về Hà Nội.

Đội CSGT đường bộ số 15 đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.