Trưa 24/11, Công an phường An Bình (TP Cần Thơ) cho biết đã tiếp nhận tài xế đến tự thú, cùng phương tiện liên quan đến vụ tai nạn chết người xảy ra trên tuyến tránh Cai Lậy (phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp).

Tại cơ quan công an, tài xế khai tên Nguyễn Hoài Anh (41 tuổi, ngụ phường Cái Khế, TP Cần Thơ) và xuất trình giấy phép lái xe đã hết hạn từ ngày 11/11/2025.

Tài xế Nguyễn Hoài Anh đến công an tự thú. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 sáng cùng ngày, ông T.V.T. (63 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến tránh Cai Lậy theo hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận. Khi đến đoạn thuộc phường Nhị Quý thì xe ông T. xảy ra va chạm với một xe tải. Cú va chạm khiến ông T. ngã xuống đường và tử vong. Sau tai nạn, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường.

Công an phường Nhị Quý đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra nguyên nhân vụ việc và truy tìm tài xế cùng phương tiện liên quan.

Đến trưa nay, tài xế Hoài Anh đã đến Công an ở TP Cần Thơ tự thú.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: E.X

Theo tường trình, rạng sáng cùng ngày, tài xế Hoài Anh lái xe tải từ TPHCM về TP Cần Thơ. Trong lúc lưu thông trên tuyến tránh Cai Lậy, xe tải do Hoài Anh điều khiển đã va chạm với xe máy của ông T.

Tài xế Hoài Anh khai do hoảng sợ nên tiếp tục lái xe về TP Cần Thơ, rồi đến công an phường trình diện.

Công an phường An Bình đã thông báo cho Công an tỉnh Đồng Tháp để tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền.