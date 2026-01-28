Ngày 28/1, lãnh đạo UBND xã Hướng Hiệp cho biết, khoảng 10h cùng ngày, tại Km32+708 Quốc lộ 9 (khu vực Cầu Mười, thôn Ra Lu) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe khách giường nằm và xe hạ tải.

Theo thông tin ban đầu, xe khách giường nằm BKS UN-11XX do ông D.T.B. (SN 1974, trú xã Hưng Lộc, TP Huế) điều khiển theo hướng Đông Hà – Lao Bảo đã va chạm với xe hạ tải BKS 74D-001.XX do ông N.Q.C. (SN 1973, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Vụ tai nạn khiến ông N.Q.C. và bà N.T.G. (SN 1964, trú xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) tử vong. Ba người khác bị thương, trong đó có 2 trường hợp bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lãnh đạo xã Hướng Hiệp cũng kịp thời có mặt tại hiện trường thăm hỏi các nạn nhân và thân nhân người tử vong.