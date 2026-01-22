XEM CLIP:

Tối 22/1, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ở ngã ba Phú Sơn (đoạn qua xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai) khi xe container va chạm với xe máy rồi bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Xe container bốc cháy dữ dội. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, lúc hơn 20h cùng ngày, xe container (chưa rõ BKS) lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng TPHCM đi Đồng Nai. Khi đến khu vực ngã ba Phú Sơn (xã Bình Minh), tài xế cho xe container rẽ phải để di chuyển về hướng phường Phước Tân thì bất ngờ va chạm với xe máy.

Sau cú va chạm mạnh, xe container bốc cháy dữ dội ở phần đầu, ngọn lửa kèm khói đen bốc cao. Tài xế xe container và những người liên quan kịp thời thoát khỏi đám cháy.

Hiện trường vụ cháy xe container. Ảnh: Hoàng Anh

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa. Đồng thời, lực lượng chức năng địa phương tổ chức phong tỏa, phân luồng giao thông qua khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe container, các mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Phần đầu xe container bị ngọn lửa thiêu rụi.

Xe máy nằm dưới gầm xe container. Ảnh: Hoàng Anh

Vụ việc còn làm nhiều dây điện, cáp viễn thông trên tuyến đường bị cháy, dẫn tới hàng chục hộ dân bị mất điện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.