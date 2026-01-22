Thông tin ban đầu, khoảng 6h48 ngày 22/1, một xe tải lưu thông trên Quốc lộ 49B, đoạn qua phường Phong Quảng, TP Huế. Khi đến khu vực gần Trường THPT Tố Hữu, phương tiện này va chạm mạnh với một số xe đạp điện, trong đó có xe do học sinh điều khiển trên đường đến trường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nhật Hoàng.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, gồm một học sinh và một phụ nữ trú tại địa phương. Ngoài ra, 2 người khác bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, các xe đạp điện của nạn nhân bị hư hỏng nặng, nằm rải rác trên mặt đường và lề cỏ. Xe tải dừng bên lề đường, phần đầu xe bị trầy xước.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.