Khoảng 9h20 ngày 23/1, tài xế Vương Thanh T. (24 tuổi, trú xã Nam Giang, TP Đà Nẵng) điều khiển xe tải biển số 77C-144... chở theo một xe múc đi vào thôn Đắk Ốc (xã La Êê). Trên xe còn có anh Nguyễn Thanh H. (29 tuổi, trú xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Khi đi qua cổng chào thôn Đắk Ốc, do xe múc quá cao đã va chạm mạnh khiến công trình này đổ sập. Hậu quả, cổng chào và xe múc đè lên cabin xe tải khiến cả hai người trên xe tử vong tại chỗ.

Ngay sau sự việc, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.