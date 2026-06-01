Tyler Fletcher là con trai của cựu danh thủ Darren Fletcher. Cầu thủ 19 tuổi được gọi bổ sung thay thế Billy Gilmour, trước thời điểm toàn đội lên đường sang Mỹ.

Màn ra mắt của Tyler Fletcher diễn ra trong hiệp hai chiến thắng 4-1 của Scotland trước Curacao. Đáng chú ý, số phút thi đấu cho ĐTQG của anh còn nhiều hơn tổng thời gian xuất hiện trong màu áo đội một MU.

Tyler Fletcher vừa có màn ra mắt tuyển Scotland cuối tuần trước - Ảnh: Alamy

Cho đến nay, Tyler Fletcher mới hai lần ra sân cùng Quỷ đỏ, với tổng cộng 17 phút thi đấu. Cả hai trận đều diễn ra dưới thời HLV Michael Carrick, gặp Tottenham và Brighton.

Trong khi Billy Gilmour (Napoli) dính chấn thương đầu gối trong hiệp một trận giao hữu với Curacao. Liên đoàn Bóng đá Scotland đã xác nhận việc anh phải rút khỏi danh sách dự World Cup 2026.

HLV trưởng Steve Clarke bày tỏ sự tiếc nuối: "Tôi cảm thấy buồn cho Billy, bởi cậu ấy là một phần không thể thiếu trong hành trình vòng loại World Cup của Scotland.

Thời điểm chấn thương xảy ra quá nghiệt ngã. Chúc Billy hồi phục tốt và tôi tin chắc cậu ta vẫn còn nhiều giải đấu lớn phía trước."

Về phần Tyler Fletcher, anh mới chỉ được bổ sung vào nhóm cầu thủ tập luyện cùng tuyển Scotland từ tuần trước.

Fletcher là cầu thủ trẻ triển vọng của MU - Ảnh: Alamy

Được đánh giá cao tại Carrington, Fletcher đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành nhân tố mới trong kế hoạch của Michael Carrick mùa giải tới, khi MU phải chinh chiến trên nhiều mặt trận.

Nhờ những màn trình diễn chững chạc và ổn định trong màu áo đội U21 MU, Tyler Fletcher vừa được trao giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm tại đội bóng thành Manchester.