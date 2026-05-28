Giới lãnh đạo Al Nassr đang tận hưởng thành công sau khi giành chức vô địch Saudi Pro League. Dù vậy, đội bóng Riyadh vẫn chưa muốn dừng lại và đã bắt đầu lên kế hoạch chuyển nhượng đầy tham vọng.

Tham vọng của Al Nassr và Ronaldo là xây dựng một đội hình siêu hạng đủ sức chinh phục AFC Champions League.

Ronaldo muốn kéo Leao đến Al Nassr. Ảnh: ACM

Danh hiệu châu lục danh giá này được xem như tấm vé quan trọng để củng cố dự án của CLB tại FIFA Club World Cup trong tương lai, dù khi đó CR7 có thể đã nghỉ hưu.

Để hiện thực hóa tham vọng đó, Ronaldo đã trực tiếp can thiệp vào kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng Saudi Arabia.

Ronaldo được cho là đã đề nghị Al Nassr chiêu mộ Rafael Leao. Cầu thủ 26 tuổi đang nổi lên như một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Sau khi mất vé Champions League, AC Milan sẵn sàng chia tay Leao để cân bằng tài chính, cũng như đầu tư bộ khung hoàn toàn mới.

Gần đây, MU dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Leao. “Quỷ đỏ” muốn có cầu thủ người Bồ Đào Nha để hướng đến mùa giải với tham vọng chinh phục Premier League lẫn Champions League.

Tuy nhiên, sự can thiệp của Ronaldo có thể làm thay đổi mọi thứ. Giữa Leao và CR7 có mối quan hệ rất tốt.

Leao luôn thích Premier League và háo hức khi MU liên hệ. Nhưng Saudi Pro League cũng có sức hấp dẫn riêng, về lương và môi trường đậm chất Bồ Đào Nha ở Al Nassr.

Mục tiêu của Ronaldo là kết hợp với Joao Felix và Leao trở thành bộ ba Bồ Đào Nha hay nhất châu Á. Cả hai đều rất quen thuộc với lối đá của CR7.

Giá trị chuyển nhượng của Leao rơi vào khoảng 80 triệu euro, con số không phải vấn đề với Al Nassr và bóng đá Saudi Arabia.

Saudi Pro League đang chờ đợi một phiên bản “Galacticos” mới tại Riyadh. Cuộc đếm ngược cho bộ ba tấn công Bồ Đào Nha đáng sợ nhất lịch sử Al Nassr đã bắt đầu.