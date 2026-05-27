Tiền vệ người Brazil được nhiều CLB khắp châu Âu săn đón, sau những màn trình diễn ấn tượng hai mùa giải vừa qua trong màu áo Atalanta.

MU đưa Ederson vào danh sách chuyển nhượng từ đầu năm, và vừa có bước tiến lớn trong việc ký hợp đồng với cầu thủ 26 tuổi này.

Ederson chuẩn bị gia nhập MU với mức phí 38 triệu bảng Anh - Ảnh: F365

Hàng loạt nguồn tin uy tín ở Anh xác nhận, Ederson đã đồng ý các điều khoản cá nhân với MU. Hiện hai CLB đang đàm phán nâng cao về mức phí chuyển nhượng.

Sky Sports tiết lộ, dường như Atalanta sẽ chấp nhận lời đề nghị 34 triệu bảng, cộng thêm 4 triệu bảng phụ phí mà MU mới gửi đến, để chốt giao kèo trước cuối tuần.

Nếu thương vụ được các bên thông qua, Ederson sẽ trở thành tân binh đầu tiên cập bến sân Old Trafford kể từ ngày Michael Carrick lên nắm quyền.

Sở trường của Ederson là tiền vệ con thoi, có nhãn quan chiến thuật, khả năng kéo bóng và chuyền dưới áp lực tốt. Đây được xem là bản hợp đồng làm dày đội hình MU, chứ không phải phương án thay thế trực tiếp Casemiro.

Trước đó, Ederson thông báo với Atalanta rằng, anh sẽ không ký tiếp khi giao kèo hiện tại hết hạn vào tháng 6/2007. Bởi vậy, đội bóng Italia buộc phải bán người, nhằm tránh nguy cơ mất trắng vào năm sau.

Động thái chuyển nhượng sớm cũng cho thấy độ nhanh nhạy của ban lãnh đạo MU, trong bối cảnh họ cần tăng cường lực lượng để sẵn sàng trở lại Champions League mùa tới.

Ngoài Ederson, MU còn đang cố gắng đưa về Mateus Fernandes (West Ham), Sandro Tonali (Newcastle), hoặc Elliot Anderson (Nottingham Forest).