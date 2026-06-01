Theo Teamtalk, kế hoạch MU ký ngôi sao Ederson từ Atalanta đang diễn ra thuận lợi và đàm phán đôi bên đang bước vào “giai đoạn cuối”.

Có những thông tin khác nhau về mức phí chuyển nhượng MU cần bỏ ra để có được Ederson, trong đó báo chí Italia cho biết thương vụ này có thể trị giá 43 triệu bảng.

MU sắp có bản hợp đồng đầu tiên 'tặng' thuyền trưởng Michael Carrick, người mang đến luồng sinh khí mới và đưa đội trở lại sân chơi Cúp C1. Ảnh: Teamtalk

Hiện đội ngũ tuyển dụng MU đang đàm phán với đại diện Serie A để có mức phí thấp hơn khoảng 8 triệu bảng. Nguồn trên xác nhận, Quỷ đỏ ở gần hơn với mốc 35 triệu bảng.

Do Ederson chỉ còn 1 năm trong hợp đồng nên Atalanta sẵn sàng bán anh ở chuyển nhượng hè này.

Bản thân Ederson được cho đã đồng ý các thỏa thuận cá nhân về việc gia nhập MU với hợp đồng có thời hạn 5 năm. Anh chỉ còn chờ giữa 2 CLB ‘chốt’ giá là bay đến Manchester kiểm tra y tế.

Ederson chơi cho Atalanta từ hè 2022 đã chứng tỏ là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Serie A. Tiền vệ 26 tuổi được đánh giá cao nhờ thể lực sung mãn, khả năng dẫn bóng và sự linh hoạt trong chiến thuật.

Dù có mùa giải ấn tượng khác với Atalanta nhưng tiền vệ này đã bất ngờ không được HLV Ancelotti triệu tập vào tuyển Brazil tham dự World Cup 2026.

MU tin rằng lối chơi của Ederson rất phù hợp với kế hoạch của Michael Carrick về việc xây dựng một tuyến giữa năng động và mạnh mẽ hơn cho mùa giải tới. Quỷ đỏ dự kiến mang về ít nhất 2 tiền vệ trung tâm ở chuyển nhượng hè này.