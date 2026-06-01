Theo tờ La Gazzetta dello Sport, Rafael Leao đang nhắm chuyển đến Ngoại hạng Anh vào hè này, với MU là bến đỗ ưa thích.

Trả lời phỏng vấn Sport TV cuối tuần qua, ngôi sao người Bồ Đào Nha bày tỏ nguyện vọng rời Milan , sau 7 năm.

“Tôi nghĩ bản thân đã cống hiến hết sức mình cho Milan, nơi đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều, ủng hộ tôi trong những thời điểm khó khăn. Tôi rất vui vì được ghi tên mình vào một phần lịch sử của CLB.

Nhưng ai cũng có ước mơ, điều mình khao khát thử thách và mục tiêu muốn đạt được. Và tôi cũng vậy, tôi muốn một thử thách mới ở giải đấu mới”.

Người ta cho rằng, Leao công khai rời Milan để thu hút thêm sự quan tâm từ các đội bóng châu Âu. Thêm vào đó, điều này cũng đẩy đội bóng áo đỏ-đen vào tình thế không còn lựa chọn, ngoài việc tạo điều kiện để anh ra đi.

Football Italia cho hay, Milan sẵn sàng bán Leao, do ngày một ngán ngẩm anh khi liên tục mâu thuẫn với đồng đội và các thành viên ban huấn luyện.

Nguồn này cũng thêm rằng, Leao ‘kết’ Premier League cùng MU và không ngại nói 'lời yêu', nhưng còn phải chờ xem đội bóng của Carrick có đặt ưu tiên ký chân sút người Bồ.

Có thể thấy được điều trên qua những phát biểu của Leao: “Tôi thường xem Ngoại hạng Anh. Tôi thích MU, đặc biệt là vì thần tượng của tôi - Cristiano Ronaldo từng chơi ở đó. Ngoài ra tôi cũng có xem cả Arsenal”.

Teamtalk cho hay, MU có thể mua Rafael Leao với giá sâu còn một nửa, tức 50 triệu euro so với lúc đỉnh cao được định giá lên tới 100 triệu euro.

Nếu lấy lại được phong độ, Leao có thể là một bổ sung tốt cho MU. Nhưng ‘Quỷ đỏ’ được cảnh báo về tính kỷ luật của cầu thủ này.