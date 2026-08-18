Dù YouTube chưa từng công bố chi tiết cách tính lượt xem trước đây, nhiều nguồn cho rằng một lượt xem thường được ghi nhận sau khi người dùng xem video ít nhất 30 giây.

Từ 24/8, YouTube bắt đầu tính view ngay khi video bắt đầu phát. Ảnh: Shutterstock

Theo thông báo hôm 17/8, một lượt xem sẽ được ghi nhận ngay khi video bắt đầu phát hoặc khi người dùng tham gia một buổi phát trực tiếp.

Đây là thay đổi tương tự cách YouTube áp dụng với video Shorts từ một năm trước. Các đối thủ như TikTok và Instagram cũng tính lượt xem ngay khi video bắt đầu phát.

"Trước đây, chúng tôi sử dụng nhiều hệ thống tính lượt xem khác nhau cho từng định dạng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy các nhà sáng tạo muốn loại bỏ sự nhầm lẫn về chỉ số và hiểu chính xác mức độ tiếp cận thực tế. Vì vậy, chúng tôi thực hiện thay đổi này", YouTube viết trong một bài đăng trên cộng đồng.

Thay đổi có thể khiến số lượt xem trên YouTube tăng đáng kể, đặc biệt với những video chỉ thu hút sự chú ý của người dùng trong thời gian ngắn.

Điều này đồng nghĩa số lượt xem công khai có thể không còn là thước đo hữu ích để nhà sáng tạo và nhà quảng cáo đánh giá mức độ phổ biến của một video.

YouTube cho biết vẫn duy trì chỉ số lượt xem cũ, nay được gọi là "Lượt xem có tương tác" (Engaged views).

Nhà sáng tạo có thể theo dõi chỉ số này trong công cụ Analytics để biết có bao nhiêu người tiếp tục xem video sau khi bắt đầu phát.

Theo nền tảng, thay đổi không ảnh hưởng đến thu nhập của nhà sáng tạo cũng như điều kiện tham gia chương trình kiếm tiền thông qua YouTube Partner Program.

Quy định mới có hiệu lực từ ngày 24/8, chỉ một tuần sau khi YouTube công bố một thay đổi khác liên quan đến nhà sáng tạo.

Từ năm sau, những người mới sẽ phải đạt các ngưỡng cao hơn để bắt đầu kiếm tiền từ quảng cáo và thuê bao.

Để bắt đầu kiếm tiền trên nền tảng, nhà sáng tạo sẽ cần đạt ít nhất 8.000 giờ xem đủ điều kiện trong 12 tháng qua hoặc 20 triệu lượt xem Shorts đủ điều kiện trong 90 ngày.

Hiện tại, yêu cầu là 1.000 người đăng ký cùng 4.000 giờ xem trong 12 tháng qua, hoặc 1.000 người đăng ký cùng 10 triệu lượt xem Shorts trong 90 ngày.

Ngoài ra, nhà sáng tạo phải duy trì 10 triệu lượt xem Shorts trong khoảng thời gian 90 ngày để đủ điều kiện kiếm tiền.

(Theo TechCrunch)