Chị Nguyễn Thị Phương (Hà Nội) đặt câu hỏi: “Chồng tôi lấy tiền tích cóp chung của hai vợ chồng để mua xe tặng nhân tình. Tôi có quyền đòi lại tài sản đó không?”

Luật sư Ngô Hoàng Minh (Công ty Luật MINA) cho biết, trước tiên người vợ cần xác định rõ tài sản mà chồng đem tặng cho nhân tình là tài sản chung hay tài sản riêng.

Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, tài sản chung của vợ chồng gồm thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh trong thời kỳ hôn nhân, cũng như quyền sử dụng đất và những tài sản khác mà vợ chồng được thừa kế, tặng cho chung hoặc thỏa thuận là chung. Đây là loại tài sản thuộc sở hữu hợp nhất, và việc định đoạt phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng theo Điều 35 của luật này.

Luật sư phân tích, nếu người chồng tự ý đem tài sản chung đi tặng cho nhân tình mà không có sự đồng ý của vợ thì hành vi này vi phạm pháp luật. Giao dịch có thể bị tuyên vô hiệu theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015. Khi đó, các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, đồng thời bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

Điều này đồng nghĩa với việc người vợ hoàn toàn có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu và buộc nhân tình hoàn trả tài sản. Trong trường hợp tài sản đã được chuyển nhượng cho người thứ ba ngay tình, người vợ vẫn có thể yêu cầu chồng bồi thường hoặc phân chia lại khi ly hôn.

Nếu người vợ chứng minh được, tiền chồng mang đi mua xe tặng người tình là tài sản chung, thì người vợ có quyền đòi lại. Ảnh minh họa.

Ngược lại, luật sư chỉ rõ, nếu tài sản mà người chồng đem tặng cho nhân tình là tài sản riêng thì người vợ sẽ không có quyền đòi lại, vì chủ sở hữu có toàn quyền định đoạt. Tuy nhiên, pháp luật cũng đặt ra một số ngoại lệ nhằm bảo vệ quyền lợi của gia đình, chẳng hạn hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt vẫn cần sự đồng ý của vợ; hoặc nhà ở thuộc sở hữu riêng của chồng nhưng là nơi ở duy nhất của vợ chồng thì khi giao dịch phải đảm bảo quyền chỗ ở cho vợ.

Luật sư khẳng định, trong trường hợp bị xâm phạm quyền lợi, người vợ cần thu thập đầy đủ chứng cứ về nguồn gốc tài sản, giấy tờ liên quan đến giao dịch tặng cho, đồng thời khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền. Người vợ cũng có thể đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời như phong tỏa tài sản, cấm chuyển dịch quyền sở hữu, để ngăn chặn việc tẩu tán. Với cơ sở pháp lý đầy đủ, người vợ hoàn toàn có quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình và buộc chồng hoặc nhân tình phải hoàn trả, bồi thường theo đúng quy định pháp luật.