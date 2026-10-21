Nhóm cổ phiếu họ "Vin" đồng loạt tăng kịch trần, kéo VN-Index tăng 46,7 điểm trong phiên 21/10, lên 1.738,67 điểm. Theo dữ liệu tài sản tỷ phú được ghi nhận trong ngày, ông Phạm Nhật Vượng có thêm 2,3 tỷ USD, nâng tổng tài sản lên 34,8 tỷ USD.

Cổ phiếu họ Vin tăng trần, VN-Index tăng mạnh nhất hơn 6 tháng

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 21/10 chứng kiến màn phục hồi mạnh mẽ sau chuỗi ngày giảm điểm liên tiếp. Dòng tiền bất ngờ gia tăng, tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, giúp VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm.

Kết phiên, VN-Index tăng 46,7 điểm, tương đương 2,76%, lên 1.738,67 điểm. Đây là mức tăng mạnh nhất trong khoảng 3 tháng, đưa chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường tăng điểm mạnh thứ hai châu Á trong phiên, chỉ sau Hàn Quốc.

Động lực lớn nhất đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. VIC của Vingroup, VHM của Vinhomes và VRE của Vincom Retail đồng loạt tăng trần, lần lượt lên 223.600 đồng, 61.800 đồng và 24.950 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, VPL của Vinpearl tăng 3.000 đồng, lên 83.500 đồng/cổ phiếu.

Đà tăng của nhóm cổ phiếu này không chỉ đóng góp đáng kể vào điểm số mà còn tạo hiệu ứng tâm lý tích cực, thúc đẩy lực cầu quay trở lại thị trường.

Theo bảng xếp hạng tài sản tỷ phú của Forbes ngày 21/10, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng 2,3 tỷ USD, lên 34,8 tỷ USD, đưa ông lên vị trí thứ 67 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng, có tài sản tăng thêm 287 triệu USD, lên 3,9 tỷ USD.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận tài sản tăng thêm 2,3 tỷ USD. Ảnh: VIC

Sắc xanh cũng lan rộng sang nhiều cổ phiếu bất động sản khác như BCE, DXS, NHA, NLG, HDC, DIG, PDR, VPI và HDG. Một số mã như DXS, NLG tăng mạnh, trong khi GEE thuộc nhóm năng lượng và VSC thuộc nhóm vận tải cũng tiến sát mức giá trần.

Nhóm chứng khoán khởi sắc với SSI, VND và VIX, trong bối cảnh một số doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh tích cực. Các cổ phiếu ngân hàng cũng thu hút lực cầu lớn, góp phần củng cố đà hồi phục của thị trường.

Thanh khoản là điểm sáng đáng chú ý. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 18.000 tỷ đồng, tăng 60% so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy lực cầu bắt đáy được kích hoạt sau giai đoạn bán tháo, khi VN-Index có thời điểm rơi xuống dưới ngưỡng 1.700 điểm.

Dù vậy, không phải cổ phiếu nào cũng phục hồi. KOS của Kosy tiếp tục giảm sàn phiên thứ 23 liên tiếp, xuống 5.820 đồng/cổ phiếu, với dư bán giá sàn hơn 97 triệu đơn vị. PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận cũng quay đầu giảm 2,78%, xuống 19.200 đồng/cổ phiếu, sau phiên tăng trần trước đó.

Dòng tiền trở lại ngân hàng, chứng khoán và bất động sản

Đằng sau cú tăng mạnh của VN-Index là sự kết hợp giữa lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn và dòng tiền bắt đáy tại nhiều nhóm ngành. Tuy nhiên, xét về thanh khoản, ngân hàng và chứng khoán vẫn là những tâm điểm hút tiền đáng chú ý.

VIX dẫn đầu khối lượng khớp lệnh với gần 52 triệu cổ phiếu, tiếp đến là SHB với gần 45 triệu đơn vị, SSI với gần 32 triệu đơn vị và TPB với gần 27 triệu đơn vị. HPG ghi nhận hơn 26 triệu cổ phiếu được giao dịch, trong khi DXG và NVL lần lượt đạt gần 24,6 triệu và hơn 24 triệu đơn vị.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền không chỉ tập trung vào những cổ phiếu có khả năng kéo chỉ số mà còn tìm kiếm cơ hội ở các doanh nghiệp có thanh khoản cao, đặc biệt trong nhóm ngân hàng và chứng khoán.

Với ngân hàng, TCB, MBB và SHB được khối ngoại mua mạnh. Đây là tín hiệu đáng chú ý sau chuỗi 20 phiên bán ròng liên tiếp của nhà đầu tư nước ngoài. Trong phiên 21/10, khối ngoại quay lại mua ròng khoảng 200 tỷ đồng, góp phần cải thiện tâm lý thị trường.

Dù quy mô mua ròng chưa đủ lớn để khẳng định xu hướng đảo chiều bền vững, động thái này vẫn là điểm tựa quan trọng trong bối cảnh thị trường vừa trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh.

Ở nhóm bất động sản, dòng tiền lan tỏa từ các cổ phiếu họ Vin sang nhiều mã có mức giảm sâu trước đó như DIG, PDR, NLG, HDC và DXG. Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn hiện hữu, thể hiện qua diễn biến tiêu cực của KOS và một số cổ phiếu khác. Điều này cho thấy lực cầu bắt đáy đang lựa chọn cơ hội, thay vì mua vào đồng loạt toàn ngành.

Thị trường còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng mặt bằng lãi suất giảm. Sau yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay. Nếu xu hướng này được duy trì, chi phí vốn của doanh nghiệp có thể giảm, qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và cải thiện triển vọng của ngành bất động sản.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh quý III và triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp cũng là yếu tố định hướng dòng tiền. Nhóm chứng khoán có thể hưởng lợi khi thanh khoản thị trường cải thiện, trong khi ngân hàng được chú ý nhờ vai trò trụ cột và sức hút đối với dòng vốn ngoại.

Theo đánh giá của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhịp hồi phục được kích hoạt khi áp lực bán suy yếu và thị trường xuất hiện tín hiệu hấp thụ nguồn cung từ phiên trước. Nhiều công ty chứng khoán cũng kỳ vọng thị trường có thể hồi phục kỹ thuật khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) rơi sâu vào vùng quá bán.

Dù VN-Index tăng mạnh trong phiên 21/10, một phiên giao dịch chưa đủ xác nhận thị trường đã chuyển sang xu hướng tăng mới. Nhà đầu tư sẽ cần theo dõi khả năng duy trì thanh khoản, độ rộng thị trường, diễn biến giao dịch của khối ngoại và khả năng giữ vững vùng điểm vừa lấy lại để đánh giá sức bền của nhịp phục hồi.