Gõ cửa tưởng chừng là một hành động đơn giản, nhưng đối với nhiều người Trung Quốc, số lần gõ cửa lại chứa đựng những ý nghĩa văn hóa, tín ngưỡng và cả tâm lý, trang Toutiao đưa tin.

Theo phong tục của người Trung Quốc, gõ 3 lần được xem là chuẩn mực trong giao tiếp xã hội. Ba tiếng gõ vừa đủ để: nhắc nhở người trong nhà có khách tới; không quá gấp gáp hay thiếu lễ phép. Ngoài ra, 3 tiếng gõ mang nhịp điệu dễ chịu, tạo cảm giác ấm áp, thân thiện.

Người xưa còn tin rằng 3 là con số may mắn, hài hòa, tượng trưng cho sự thuận lợi trong cuộc sống. Ngay cả việc thắp hương cũng thắp 3 nén; hành lễ thì có 3 lần vái, 3 lần dập đầu.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa còn có chuyện "tam cố thảo lư" (3 lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng) được truyền tụng nhiều đời.

Nói chung, con số 3 nghe thuận, mang cảm giác hòa hợp, tốt lành. Do đó, không khó hiểu khi hành động gõ 3 lần đã trở thành quy tắc bất thành văn, vừa lịch sự vừa mang nét văn hóa sâu sắc.

Ngược lại, gõ 1 hoặc 2 lần được coi là chưa đủ, dễ bị bỏ sót. Gõ 4 lần lại bị coi là xui xẻo, thậm chí mang ý nghĩa tiêu cực.

Gõ cửa 4 lần theo quan niệm của người Trung Quốc là mang lại điều xui xẻo, không tốt đẹp. Ảnh: Yahoo

Số 4 trong tiếng Trung đồng âm với chữ “tử”, nghĩa là chết chóc, nên từ lâu đã được xem là số xui xẻo. Trong dân gian có câu “người gõ 3, ma gõ 4”.

Câu nói này xuất phát từ niềm tin rằng ma quỷ thường gõ cửa 4 lần, đặc biệt vào ban đêm hoặc các dịp lễ như rằm tháng 7 - ngày nhiều người cho rằng ma quỷ hoạt động mạnh mẽ hơn. Việc gõ cửa 4 lần sẽ mang đến những điều không may mắn, theo quan niệm dân gian.

Vì vậy người Trung Quốc cho rằng, khi đến thăm nhà người khác, gõ cửa 3 lần vẫn là cách lịch sự và thích hợp nhất, vừa nhã nhặn vừa không làm phiền người trong nhà.