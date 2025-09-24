Buổi họp báo phim điện ảnh Năm của anh, ngày của em diễn ra chiều 24/9 tại TPHCM, quy tụ ngôi sao điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc) Hứa Quang Hán, diễn viên Viên Lễ Lâm, đạo diễn Kung Siu Ping và nhà sản xuất thiết kế Man Lim Chung. Sự kiện thu hút hàng nghìn khán giả Việt, đặc biệt là fan của tài tử Hứa Quang Hán.

Hứa Quang Hán đáp chuyến bay lúc 1h sáng 24/9 đến TPHCM. Anh bất ngờ vì dù rạng sáng vẫn có rất đông fan đón.

Trong buổi họp báo, tài tử diện vest đen, giữ vẻ ngoài tươi tắn và thân thiện giao lưu cùng người hâm mộ.

Ở phần đầu chương trình, sự cố mất điện xảy ra khiến sự kiện tạm gián đoạn ít phút. Hứa Quang Hán nhanh nhạy xử lý tình huống khi thay mặt ban tổ chức "chữa cháy" bằng cách hát bài Happy birthday to you trong sự hò reo của khán giả có mặt.

Hứa Quang Hán khoe vẻ điển trai, lịch lãm trong lần đầu gặp gỡ khán giả Việt.

Anh được ê-kíp dạy 1 số câu tiếng Việt cơ bản như "Xin chào Việt Nam", "Tôi yêu các bạn" và áp dụng ngay trong chương trình.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Sau khi đến đây, tôi đã đi ăn phở, uống cà phê và làm nail", tài tử cho biết.

Hứa Quang Hán đảm nhận vai Khoai Tây - nam chính của phim. Lý do chính khiến anh nhận lời vì nhân vật trong kịch bản cuốn hút, câu chuyện đan xen giữa vui buồn, tình cảm và yếu tố huyền ảo.

Giữa nhân vật Khoai Tây và Hứa Quang Hán có sự tương đồng nhất định về tính cách khiến anh đồng cảm, từ đó thoải mái nhập vai.

Diễn viên Hứa Quang Hán và Viên Lễ Lâm.

Trong phim, tài tử có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn cùng bạn diễn Viên Lễ Lâm.

“Chúng tôi có nhiều cảnh lãng mạn trên màn ảnh nhưng thực tế ở trường quay lại rất vất vả”, anh hài hước nói.

Chiều cùng ngày, Hứa Quang Hán và đoàn phim cũng tham dự 2 suất chiếu dành cho fan ở 2 cụm rạp tại TPHCM.

Clip Hứa Quang Hán tại sự kiện

Năm của anh, ngày của em thuộc thể loại tình cảm - viễn tưởng, với sự góp mặt của Hứa Quang Hán và Viên Lễ Lâm.

Phim kể câu chuyện tình vượt thời gian, nơi 2 con người tưởng chừng chỉ lướt qua nhau trong dòng chảy định mệnh lại bị sợi dây ký ức gắn kết qua quá khứ, hiện tại và tương lai.

Hứa Quang Hán sinh năm 1990 là diễn viên, ca sĩ nổi bật hiện nay của Đài Loan. Anh được biết đến sau thành công của bộ phim truyền hình Muốn gặp anh (2019) và bản điện ảnh cùng tên ra mắt năm 2022.

Anh gây ấn tượng qua các phim Cô giáo Khương, có từng yêu đương chưa?, Chuyện tôi và ma quỷ trở thành người một nhà, Bão cát tình yêu, Muốn gặp anh... Ngoài phim ảnh, anh còn tạo dấu ấn ở mảng âm nhạc, thời trang, là đại sứ của nhiều thương hiệu quốc tế.

Ảnh, clip: HK, tư liệu