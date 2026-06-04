Theo Sina, diễn viên Phương Dật Luân vừa tham dự 1 sự kiện tại Tây An. Trong quá trình giao lưu cùng khán giả, 1 cô gái tự nhận là fan tiến đến và có hành động vừa quay video, vừa đưa tay bóp cổ diễn viên.

Phương Dật Luân gặp sự cố tại sự kiện.

Cô gái này sau đó có hành động tát vào mặt nam diễn viên trước sự chứng kiến của mọi người. Phương Dật Luân biểu cảm giật mình, sau đó mỉm cười và tiếp tục hoạt động.

Đoạn clip quay lại khoảnh khắc trên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Từ khóa "Phương Dật Luân bị fan tát vào mặt" lọt top 1 tìm kiếm với hàng chục triệu lượt xem, thảo luận. Một số người cho rằng đây là hành động đu trend (trào lưu - PV) của cô gái, không phải tát thật.

Clip hiện trường vụ việc Phương Dật Luân bị fan tác động vật lý

Tuy nhiên, phần đông ý kiến chỉ trích cho rằng điều này khó chấp nhận, nhất là ứng xử với thần tượng. Có người quy trách nhiệm cho ban tổ chức và đội ngũ an ninh nếu không may diễn viên gặp sự cố.

Trước ồn ào, công ty quản lý của Phương Dật Luân lên tiếng trấn an, cho rằng đây chỉ là hành động ngẫu hứng của fan. Họ quyết định không truy cứu để tránh sự việc đi quá xa.

Diễn viên được gọi là "nam thần cổ trang".

Phương Dật Luân sinh năm 1992 tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, là ca sĩ, diễn viên của Hoa ngữ. Xuất thân là thành viên của nhóm nhạc thần tượng M4M, anh đã có bước chuyển mình mạnh mẽ sang lĩnh vực phim ảnh.

Tài tử sớm khẳng định vị thế “nam thần cổ trang” nhờ gương mặt thanh tú cùng chiều cao lý tưởng. Anh có nhiều phim nổi bật như: Trường ca hành, Ngọc cốt dao, Nhất niệm hoa khai...

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu