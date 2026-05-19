Theo Sina, ở tuổi ngoài 70, Thành Long hạn chế các hoạt động giải trí song vẫn đảm bảo thu nhập đều đặn. Mỗi tác phẩm điện ảnh của ông tại Trung Quốc được trả thù lao trung bình 10 triệu USD (hơn 260 tỷ đồng), trong khi cát-sê dự sự kiện là 2-3 triệu USD (52 - gần 80 tỷ đồng).

Tài tử Thành Long trong sự kiện ra mắt phim hồi đầu năm.

Với thu nhập cao ngất ngưỡng, ông sở hữu nhiều bất động sản lớn nhỏ tại Mỹ, Hong Kong, Singapore, Trung Quốc... Ngoài ra, Thành Long cũng có trong tay hàng loạt xe hơi hạng sang, phi cơ riêng, du thuyền đẳng cấp 5 sao. Ông từng là người Hong Kong đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng 10 nam diễn viên giàu nhất thế giới do Forbes công bố.

Với khối tài sản khổng lồ ước tính hơn 500 triệu USD (hơn 13 nghìn tỷ đồng), nhiều người tò mò di chúc của tài tử. Một nguồn tin tiết lộ ông đã âm thầm phân chia tài sản từ sớm. Trong đó, ngoài phần cho các quỹ thiện nguyện - cộng đồng, người thừa hưởng chính là vợ nam diễn viên - bà Lâm Phụng Kiều, vừa giữ vai trò thừa kế và đồng thời là quản lý.

Thành Long còn để quyền thừa kế cho con trai Phùng Tổ Danh với điều kiện con phải nỗ lực làm việc, không ăn chơi.

Trong khi đó, Ngô Trác Lâm - con gái ngoài giá thú của Thành Long và hoa hậu Ngô Ỷ Lợi cũng có tên trong danh sách. Dù được cho là "từ mặt", thực tế nam diễn viên vẫn dành sự quan tâm cho con gái. Nhiều năm qua, ông còn lập 1 quỹ tín thác trị giá 40 triệu đô la Hong Kong (khoảng 135 tỷ đồng) dành cho cô con gái.

Thành Long từng gây ồn ào vì lùm xùm đời tư. Ông có vợ là bà Lâm Phụng Kiều (trái) nhưng vẫn có con với hoa hậu Ngô Ỷ Lợi (phải).

Mối quan hệ giữa Thành Long và Ngô Trác Lâm từng tốn nhiều giấy mực báo chí. Dù được xác định cùng huyết thống, Thành Long chưa bao giờ thừa nhận con vì ngôi sao võ thuật cho rằng ông bị hoa hậu Ngô Ỷ Lợi năm xưa "gài bẫy".

Ngô Trác Lâm bày tỏ cô không biết nhiều về Thành Long bởi từ lúc lọt lòng đến nay chưa bao giờ được nhìn thấy mặt hay trò chuyện cùng cha.

Thành Long sinh năm 1954, là ngôi sao võ thuật nổi tiếng của Hoa ngữ. Ông ghi dấu ấn trên màn ảnh với loạt phim Túy quyền, Tiểu quyền quái chiêu, Xà hình điêu thủ… Năm 1995, tên tuổi của ngôi sao tỏa sáng ở thị trường Hollywood nhờ bộ phim Đại náo phố Bronx. Sau đó, ông bám trụ tại kinh đô điện ảnh với một số thương hiệu hài - hành động như Giờ cao điểm, Trưa Thượng Hải...

Trong sự nghiệp diễn xuất 50 năm, Thành Long đóng hơn 100 phim điện ảnh, trong đó nhiều tác phẩm do ông viết kịch bản, đạo diễn, giám đốc sản xuất kiêm chỉ đạo võ thuật. Năm 2016, ông được trao tượng vàng Oscar hạng mục "Thành tựu trọn đời".

Thành Long diễn xuất võ thuật cùng Lý Liên Kiệt

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu