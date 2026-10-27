THÁI LAN - Nam tài tử Nadech Kugimiya tiết lộ từng tập luyện quá sức, ăn kiêng khắc nghiệt, chỉ ăn một bữa mỗi ngày khiến cơ thể suy kiệt.

Ngày 27/10, Khaosod đưa tin nam diễn viên Nadech Kugimiya chia sẻ về giai đoạn sức khỏe sa sút vì tập luyện quá sức và ăn kiêng khắc nghiệt trong chương trình On the Way with Chom. Tài tử cho biết từng ép cân đến mức cơ thể kiệt quệ, buộc anh phải thay đổi cách sinh hoạt.

Khoảng 10 năm trước, khi đóng phim Ngọn gió tình yêu, Nadech tăng cân đáng kể do ăn uống thoải mái. Sau khi xem lại hình ảnh của mình trên màn ảnh, anh quyết định đến phòng gym mỗi ngày và tập trung giảm cân trong khoảng 3 tháng. Nhận thấy vóc dáng thay đổi nhanh chóng, nam diễn viên dần hình thành thói quen tập luyện thường xuyên.

Nadech Kugimiya trong chương trình talkshow cùng nữ minh tinh Chompoo Araya.

Tuy nhiên, việc giữ dáng sau đó trở thành nỗi ám ảnh. Có thời điểm, Nadech chỉ ăn một bữa mỗi ngày, nạp khoảng 1.500 calo và tập luyện nhiều lần trong ngày với các hoạt động như chạy bộ, đấm bốc và nâng tạ. Anh đặt mục tiêu giảm từ 80kg xuống 70kg trong một tháng để phục vụ vai diễn.

Sau tuần đầu tiên, cân nặng của nam diễn viên bất ngờ tăng trở lại dù anh vẫn ăn rất ít. Lo lắng, anh đi khám và xét nghiệm máu.

Theo lời kể của Nadech, kết quả cho thấy nhiều chỉ số sức khỏe bị ảnh hưởng, bao gồm testosterone, vitamin, khoáng chất và hormone liên quan đến căng thẳng. Một số chỉ số được cho là tương đương với người ngoài 60 tuổi, trong khi anh mới ngoài 30.

Nadech Kugimiya từng ăn kiêng khắc nghiệt khiến cơ thể suy kiệt.

Trải nghiệm này khiến Nadech nhìn nhận lại chế độ tập luyện và ăn uống. Anh chuyển sang ăn 3-4 bữa mỗi ngày, hạn chế vận động quá sức và chú trọng duy trì sự cân bằng thay vì giảm cân cấp tốc.

Nam diễn viên cũng tiết lộ được chẩn đoán mắc viêm tuyến giáp gây suy giáp. Anh phải uống thuốc mỗi sáng để bổ sung hormone tuyến giáp, đồng thời tái khám và xét nghiệm định kỳ để điều chỉnh liều thuốc theo cân nặng.

Nadech cho biết khi liều thuốc chưa phù hợp, anh thường mệt mỏi, buồn ngủ, thiếu năng lượng và dễ tăng cân. Khi được điều chỉnh đúng mức, anh có thể sinh hoạt gần như bình thường. Ngoài ra, nam diễn viên còn mắc bệnh hen suyễn nên càng phải chú ý đến sức khỏe.

Tài tử thừa nhận từng nhịn uống nước trong 2 ngày để phục vụ cảnh quay cởi trần. Sau khi hoàn thành cảnh phim và ăn uống trở lại, anh nôn ói dữ dội. Sự việc khiến anh nhận ra việc ép cơ thể quá mức có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Hiện tại, Nadech vẫn duy trì lối sống năng động nhưng cố gắng tránh các phương pháp cực đoan. Anh cho biết đôi khi vẫn rơi vào tình trạng ăn uống mất kiểm soát sau thời gian kiêng khem nghiêm ngặt, sau đó cảm thấy tội lỗi và muốn nhịn ăn để bù lại. Nam diễn viên đang học cách duy trì chế độ sinh hoạt ổn định, thay vì tiếp tục vòng lặp này.

Nam diễn viên vẫn duy trì lối sống năng động nhưng cố gắng tránh các phương pháp cực đoan.

Nadech Kugimiya sinh năm 1991, là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng của Thái Lan. Anh được chú ý qua bộ phim truyền hình Trái tim của Akkanee (2010) và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Thái. Nam diễn viên góp mặt trong nhiều tác phẩm như Sứ mệnh và con tim, Quỷ ăn tạng...

Về đời tư, Nadech có mối tình lâu năm với nữ diễn viên Yaya Urassaya. Tháng 7/2026, cặp đôi tổ chức lễ cưới theo nghi thức truyền thống tại Khon Kaen, quê nhà của Nadech, đồng thời tổ chức một hôn lễ riêng tư tại Na Uy, quê hương của Yaya.

Đám cưới của Nadech và Yaya:

Ảnh, Video: IGNV, Khaosod