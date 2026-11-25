Không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển ô tô 16 chỗ lưu thông trên Quốc lộ 21B, tài xế 61 tuổi ở Ninh Bình bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng, tạm giữ phương tiện.

Sáng 25/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, người dân phản ánh trường hợp tài xế T.V.Y. (61 tuổi, trú tại Ninh Bình) không có giấy phép lái xe nhưng vẫn lái ô tô 16 chỗ lưu thông trên Quốc lộ 21B.

Tiếp nhận thông tin, Cục CSGT đã giao Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình xác minh, làm rõ. Đến sáng cùng ngày, đơn vị đã mời tài xế T.V.Y. đến trụ sở làm việc.

Lực lượng CSGT mời tài xế T.V.Y. lên làm việc. Ảnh: CACC

Tại trụ sở, tài xế T.V.Y. không xuất trình được giấy phép lái xe theo quy định. Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế này với lỗi: Không có giấy phép lái xe theo quy định. Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt 19 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tạm giữ ô tô loại 16 chỗ ngồi mang BKS 18B-010.XX.

Đại diện Cục CSGT khuyến cáo, người dân tuyệt đối không điều khiển ô tô khi chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Việc lái xe khi chưa đủ điều kiện không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Đồng thời, chủ phương tiện không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; khi phát hiện vi phạm, người dân có thể phản ánh đến cơ quan chức năng để kịp thời xác minh, xử lý.