Trong bối cảnh Chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực siết chặt an toàn giao thông và xử lý nghiêm vi phạm làn đường, một vụ việc mới đây tại bang Maharashtra đã khiến dư luận dậy sóng. Đoàn xe của ông Ganesh Naik, Bộ trưởng Lâm nghiệp kiêm Giám sát trưởng quận Palghar bị ghi lại cảnh chạy ngược chiều để né ùn tắc, gây cản trở giao thông và bức xúc cho người đi đường. Đoạn video sau đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội, làm dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt.

Xem video:

Trong video, chiếc Lexus LX500d chở ông Naik dẫn đầu đoàn xe gồm Bolero, Scorpio Classic, Fortuner, Swift, Mercedes GLA, Carens, Baleno, Bolero Neo, Innova và cả một chiếc taxi WagonR. Tất cả đều bật đèn cảnh báo và đứng chắn ngay chiều lưu thông ngược, tạo nên cảnh hỗn loạn trên tuyến Ghodbunder Road (TP Thane). Được biết, vị bộ trưởng đang trên đường từ Navi Mumbai tới Palghar để dự cuộc họp của Ủy ban Quy hoạch quận (DPC).

Theo nhân chứng, do kẹt cứng giữa hai trạm thu phí Versova và Khanivda, đoàn xe đã quay đầu để đi ngược chiều nhằm tìm lối thoát. Tuy nhiên, hành vi này khiến tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng hơn. Sau sự việc, nhiều người đi đường đã ghi hình và đăng tải lên mạng, thu hút sự chú ý lớn.

Giới chức địa phương giải thích rằng ùn tắc kéo dài do khu vực Gaimukh bị “mega block”, xe tải lớn dừng đỗ sai quy định giữa đường. Tại cuộc họp sau đó, ông Naik yêu cầu chính quyền và cảnh sát đề xuất giải pháp căn cơ, trong khi một số nghị sĩ kêu gọi giới hạn thời gian lưu thông của xe tải để giảm áp lực giao thông. Dù vậy, lời giải thích này không xoa dịu được dư luận.

Trên mạng xã hội, hàng loạt ý kiến chỉ trích thái độ “trên luật” của quan chức. Nhiều người đặt câu hỏi liệu các quy định chỉ dành cho người dân thường, còn VVIP thì có quyền đi ngược chiều, bất chấp nguy hiểm. Một nhân chứng viết: “Trên cùng một con đường, có hai đất nước, một cho người có quyền lực và một cho người không có quyền lực”. Người khác bức xúc: “Tôi suýt lỡ chuyến bay dù khởi hành trước 6 tiếng, còn xe cứu thương thì mắc kẹt. Đây là sự bất công không thể chấp nhận.”

Vụ việc đang tiếp tục gây áp lực lên lực lượng chức năng bang Maharashtra, với kỳ vọng rằng luật giao thông phải được áp dụng công bằng cho mọi đối tượng, bất kể họ là ai.

Theo Cartoq