Tối 23/4, tại huyện Uy Ninh, thành phố Tất Tiết (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc), một sự việc khẩn cấp đã khiến nhiều người xúc động. Theo thông tin trang QQ đăng tải, khoảng 22h cùng ngày, tài xế Lưu Bình đang điều khiển xe lưu thông trong nội đô thì một người phụ nữ bế theo con nhỏ vội vã vẫy xe của anh và lên xe trong trạng thái hoảng loạn.

Người mẹ vừa khóc vừa cho biết con mình bị sốt cao, co giật rồi bất tỉnh, cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Trước tình huống nguy cấp, nhận thấy tính mạng đứa trẻ đang bị đe dọa, tài xế Lưu Bình lập tức tăng tốc, liên tục bấm còi xin đường.

Tài xế vượt nhiều đèn đỏ để cứu người. Ảnh: QQ

Trên hành trình đến bệnh viện, anh đã vượt qua 5 đèn đỏ tại nhiều nút giao như đường Kiến Thiết Tây, đại lộ Tân Hải… để rút ngắn tối đa thời gian di chuyển.

“Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ biết phải nhanh nhất có thể để cứu đứa trẻ. Gặp hoàn cảnh như vậy, ai cũng sẽ làm thế thôi”, tài xế Lưu Bình chia sẻ.

Nhờ xử lý kịp thời, cháu bé đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân huyện Uy Ninh trong thời gian ngắn nhất. Các bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận và cấp cứu. Do được đưa đến viện đúng lúc, cháu đã qua cơn nguy kịch, sáng 24/4 được chuyển ra khỏi phòng hồi sức tích cực và hiện sức khỏe đã ổn định, tiếp tục điều trị.

Hành động cứu người của tài xế taxi nhận được nhiều lời khen. Ảnh: QQ

Đại diện Hiệp hội taxi huyện Uy Ninh cho biết, Lưu Bình là một tài xế bình thường nhưng đã có hành động đặc biệt trong tình huống khẩn cấp. Hiệp hội sẽ phát động các tài xế học tập tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn.

Ngày 25/4, gia đình cháu bé đã trực tiếp mang cờ cảm ơn đến trao cho tài xế, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước hành động kịp thời cứu sống con mình.

Hiện tài xế Lưu Bình đã được biểu dương, nhận tiền động viên và dự kiến được trao danh hiệu “Tài xế có tấm lòng vàng”. Đối với hành vi vượt đèn đỏ trong tình huống khẩn cấp để cứu người, cơ quan chức năng xác định không xử phạt theo quy định.