Sự việc xảy ra vào chiều 14/5 tại nút giao giữa đường Đông Tiến và đường Hưng Nghiệp. Theo video ghi lại tại hiện trường, chiếc ô tô phía sau bất ngờ lao vào xe đi trước trong trạng thái mất kiểm soát, trang Ifeng đưa tin.

Nhận thấy tình huống bất thường, tài xế xe phía trước đã không bỏ chạy mà cố gắng dùng chính phương tiện của mình chặn đầu xe đang mất lái nhằm ngăn phương tiện tiếp tục lao đi, tránh nguy cơ gây tai nạn liên hoàn.

Tài xế ghì chặt đầu xe đang mất lái để cứu người. Ảnh: Ifeng

Một nhân chứng họ Từ cho biết thời điểm đó bánh xe liên tục quay trượt, chiếc xe vẫn đẩy mạnh về phía trước dù đã va chạm. Nhiều người dân quanh khu vực lập tức chạy tới ứng cứu.

Người dân đã phối hợp thực hiện hàng loạt biện pháp khẩn cấp như đập cửa kính để tiếp cận tài xế và tìm cách chặn phương tiện, dùng thanh bê tông chèn bánh xe, liên lạc với người thân nạn nhân qua điện thoại và tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) cho tài xế đang bất tỉnh.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của những người có mặt tại hiện trường, nam tài xế nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Hiện người này đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe cơ bản ổn định.

Danh tính người được cứu là anh Hồ, quê ở Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên. Anh mới tới Tĩnh Giang làm việc theo dự án công ty từ đầu tháng 5. Thời điểm xảy ra sự việc, anh đang lái xe về nhà sau giờ tan ca.

“Tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nghe bạn bè kể lại, tôi thực sự rất biết ơn những người tốt bụng ở Tĩnh Giang đã cứu giúp mình trong lúc nguy cấp”, anh Hồ xúc động chia sẻ.

Đáng chú ý, người điều khiển ô tô chặn chiếc xe mất lái là bà Vương Phương, 50 tuổi, hiện công tác tại Trung tâm Y tế thị trấn Sinh Từ, thành phố Tĩnh Giang.

Chia sẻ về hành động của mình, bà Vương Phương nói ngắn gọn: “Là nhân viên y tế, tôi không kịp nghĩ nhiều. Cứu người là phản xạ tự nhiên”.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và nhận được nhiều lời khen. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước sự bình tĩnh, dũng cảm của nữ y tá cùng tinh thần tương trợ của những người dân xa lạ trong thời khắc sinh tử.

Giữa cuộc sống thường nhật, chính những hành động bình dị nhưng đầy nhân văn ấy đã tạo nên khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động.