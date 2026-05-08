Chiều 8/5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản xử phạt anh N.V.H. (36 tuổi, quê Thái Nguyên) về hai lỗi: chuyển hướng không bảo đảm an toàn và dừng xe trên cao tốc không đúng nơi quy định.

Hình ảnh tài xế H. chặn đầu ôtô khác rồi xuống xe tranh cãi trên cao tốc. Ảnh cắt từ clip

Tài xế H. bị phạt tổng cộng 13,9 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo cơ quan chức năng, ngày 5/5, anh L.T.S. (trú Hà Nội) cho anh H. mượn ôtô BKS 30B-146.xx. Hai ngày sau, khi lái xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng đi Lào Cai, anh H. gặp một ôtô chạy phía trước tại Km140.

Do đoạn đường đang sửa chữa, việc lưu thông bị hạn chế nên xe phía trước không nhường đường vượt. Nóng vội, anh H. tăng tốc vượt lên rồi chặn đầu xe phía trước, dẫn đến cãi vã giữa hai tài xế.

Đại diện Cục CSGT cho biết việc dừng xe giữa cao tốc để giải quyết mâu thuẫn là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và va chạm liên hoàn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế giữ bình tĩnh khi tham gia giao thông, đặc biệt trên cao tốc; không vì bức xúc mà có hành vi chèn ép, chặn đầu xe hoặc xuống đường tranh cãi, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.