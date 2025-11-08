Chiều 8/11, Đội Tuần tra cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp với đơn vị tuần đường thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) đã kịp thời cứu một lái xe khách có dấu hiệu đột quỵ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa tài xế nghi bị đột quỵ đi cấp cứu. Ảnh: L.V

Khoảng 10h cùng ngày, trong lúc tuần tra, phân làn theo quy định mới trên cao tốc, tổ CSGT phát hiện xe khách biển số 86B-011.XX do ông Hà Văn M. (SN 1972, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, dừng ở làn số 2 tại Km25+350 (thuộc xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), nghi tài xế có dấu hiệu đột quỵ.

Theo một cán bộ CSGT, vào thời điểm phát hiện tài xế nguy kịch, trên xe còn 6 hành khách. Những người này hoảng hốt, lo lắng khi chứng kiến lái xe gục xuống.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận phương tiện, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, sơ cứu ban đầu cho tài xế và đồng thời gọi xe cấp cứu từ bệnh viện đến hỗ trợ.

Tổ công tác đã dùng xe chuyên dụng dẫn đường cho xe cứu thương, đưa tài xế đến bệnh viện kịp thời. Bước đầu, tài xế đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị.